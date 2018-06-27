B Москве отметили 100-летие Вооруженных сил Азербайджана - ФОТО

В посольстве Азербайджана в Москве состоялся торжественный прием по случаю празднования 100-летнего юбилея создания Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали военные атташе посольств ряда стран, аккредитованных в Москве, представители общественности РФ, а также азербайджанской диаспоры.

Выступивший с приветственной речью посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что 100-летие армии представляет собой очень важное событие в жизни каждого государства, каждого народа. Дипломат рассказал, что присутствовал на параде, прошедшем 26 июня в Баку в честь 100-летнего юбилея Вооруженных сил Азербайджана, где выступил Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, состоялся показ военной техники. "Сегодня, когда я сидел на трибуне и наши бравые солдаты, офицеры и представители различных родов войск маршировали, я с чувством большой гордости смотрел на это. А потом, когда пошла техника, самая современная, самая нужная, закупленная в разных странах, из разных источников, я понял, что, действительно, наша Азербайджанская армия сегодня, спустя сто лет, может отразить любую агрессию и выполнить любое поручение Главнокомандующего", - сказал он.

П.Бюльбюльоглу отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз подчеркнул стремление Баку решить нагорно-карабахскую проблему мирным путем. "Конечно, как Верховный главнокомандующий, как отец, как дедушка, он не хочет, чтобы погибали молодые люди и с той и с другой стороны. Поэтому мы делаем все, чтобы решить этот вопрос мирным путем. Но и терпение азербайджанского народа, азербайджанского руководства не безгранично. Поэтому, конечно, мы большую надежду возлагаем на Россию как сопредседателя Минской группы, на саму Минскую группу в том, что этот вопрос будет по справедливости разрешен в самое ближайшее время",- подчеркнул посол.

Полад Бюльбюльоглу напомнил, что в 1918 году одним из первых декретов Азербайджанской Демократической Республики был декрет о создании армии. Потому что отцы-основатели республики хорошо понимали, что без Вооруженных сил страна не сможет быть суверенной. В советский период было несколько азербайджанских дивизий, которые доблестно воевали, азербайджанцы были награждены званием Героя Советского Союза.

"Я хочу поздравить, прежде всего, весь азербайджанский народ, сказать огромное спасибо Главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву за тот прекрасный парад, который прошел в Баку, за демонстрацию силы и мощи сегодняшней азербайджанской армии",- заключил посол Азербайджана.

Военный атташе посольства Азербайджана в России Надир Шахбазов рассказал об истории формирования Вооруженных сил Азербайджана. Он отметил, что под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане стартовало интенсивное строительство армии, создан Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского. В 1998 году в Нахичеванской автономной республике был создан филиал военного лицея, а на его базе - военный лицей имени Гейдара Алиева.

"После подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году начался процесс интенсивных военных реформ, в частности, затронувший ВВС и ПВО. Причина ясна: оккупированные азербайджанские территории представляют собой в основном высокогорный рельеф и для освобождения этих земель из-под оккупации роль ВВС исключительна. Достижения в области строительства армии успешно продолжаются Президентом Ильхамом Алиевым. Хотелось бы отметить, что Азербайджан является прагматичной стороной - в отличие от Армении, пытающейся приобрести легитимность, основываясь на политике оккупации и насилия и в конечном счете постепенно разваливающейся. Азербайджан же выбрал путь гражданского строительства, экономического развития", - подчеркнул Н.Шахбазов.

Военный атташе рассказал, что с 2011 года в Азербайджане началось производство современнейшего военного оборудования, техники и боеприпасов, военнослужащие азербайджанской армии в составе международных миротворческих миссий проходят службу в Афганистане. "Азербайджанская армия в состоянии выполнить любую поставленную задачу. На оккупированных землях Азербайджана нет ни одной военной или стратегической цели, которую мы не смогли бы сегодня уничтожить. Сегодня азербайджанская армия занимает одно из самых высоких мест в рейтинге сильнейших армий мира. Боевая мощь нашей армии находится на должном уровне и растет с каждым днем. В отличие от 1990-х, перед врагом стоит подготовленная и сильная армия, для которой не составляет сложности изменить существующий статус-кво в пользу Азербайджана", - заключил военный атташе.

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