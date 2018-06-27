Афлатун Амашев: Военный парад еще раз показал, что Азербайджан освободит свои земли от оккупации - ФОТО

В Баку в среду состоялась презентация фильма "Ruhun həsrəti", посвященного полковник-лейтенанту Рагуфу Оруджеву, погибшему в апрельских боях 2016 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, открывая мероприятие вступительным словом, председатель Совета печати (СП) Афлатун Амашев сказал, что этот фильм из цикла "Герои неоконченной войны" снят как совместный проект СП и группы компаний "Veysəloğlu".

Амашев отметил, что до сегодняшнего дня снято около десяти фильмов о героях, отдавших жизни за Родину, и работа в этом направлении продолжается.

Амашев добавил, что Совет печати проводит работу по пропаганде героических сынов Азербайджана.

Глава СП добавил, что современное вооружение и военная техника, продемонстрированные на параде, проведенном в связи со 100-летием азербайджанской армии, выступление главы государства еще раз вселили в народ уверенность в том, что если не мирным, то военным путем Азербайджан освободит свои земли от оккупации.

Затем был показан фильм.

Выступая на презентации фильма, главный редактор газеты "Kaspi" Сона Велиева выразила признательность всем, кто работал над его созданием.

По ее словам, заслуживает одобрения создание таких фильмов о героях.

"Фильм подробно рассказывает о героизме Рагуфа Оруджева. Рагуф Оруджев будет вечно жить в сердцах азербайджанского народа. Мы должны широко пропагандировать своих героев", - сказала Сона Велиева.

На мероприятии выступили депутат Милли Меджлиса (парламента) Говхар Бахшалиева и другие.

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