В ВС Азербайджана введен особый режим службы - ПРИЧИНА

28 июня 2018 12:46

По приказу министра обороны Азербайджана, в связи с резким повышением температуры воздуха в стране, с целью охраны здоровья личного состава, в особенности молодых солдат, в ВС Азербайджана введен особый режим службы. Об этом сообщили в четверг в минобороны, отвечая на запрос Trend, передает Day.Az.

В солдатских общежитиях, столовых, других административных зданиях и классных комнатах установлены современные кондиционеры, воинские части оснащены охлаждающим оборудованием и средствами.

Занятия по боевой подготовке проводятся до 11.00 и после 17.00. Днем военнослужащим предоставляется время для отдыха.

На территории воинских частей, боевых позициях и местах учений созданы тенистые места, установлены душевые. Все военнослужащие постоянно обеспечиваются бутилированной питьевой водой.

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