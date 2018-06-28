В ВС Азербайджана введен особый режим службы - ПРИЧИНА
По приказу министра обороны Азербайджана, в связи с резким повышением температуры воздуха в стране, с целью охраны здоровья личного состава, в особенности молодых солдат, в ВС Азербайджана введен особый режим службы. Об этом сообщили в четверг в минобороны, отвечая на запрос Trend, передает Day.Az.
В солдатских общежитиях, столовых, других административных зданиях и классных комнатах установлены современные кондиционеры, воинские части оснащены охлаждающим оборудованием и средствами.
Занятия по боевой подготовке проводятся до 11.00 и после 17.00. Днем военнослужащим предоставляется время для отдыха.
На территории воинских частей, боевых позициях и местах учений созданы тенистые места, установлены душевые. Все военнослужащие постоянно обеспечиваются бутилированной питьевой водой.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
27 Июн. 14:16 16 032
-
27 Июн. 16:41 7 682
-
00:52 6 761
-
27 Июн. 19:33 6 267
-
27 Июн. 18:11 4 533