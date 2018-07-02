Азербайджан проводит масштабную перегруппировку войск - ФОТО - ВИДЕО

Согласно плану широкомасштабных учений ВС Азербайджана, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части направляются в районы оперативного назначения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, перегруппировка войск осуществляется скрытно и оперативно в соответствии с требованиями передислокации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Согласно условиям данного этапа учений, войска ведут плановые работы по подготовке к боевым действиям.

Напомним, что сегодня начались широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям привлечены до 20 000 личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 6 июля, с учетом современного опыта ведения боевых действий войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами БПЛА, а также проведению широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.

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