Колинда Грабор-Китарович: Хорватия желает участвовать в проекте TAP

6 сентября 2018 17:55

Хорватия желает участвовать в проекте строительства Трансадриатического газопровода, реализуемого Азербайджаном.

Об этом, в частности, сказала Президент Хорвати Колинда Грабор-Китарович, выступая в четверг совместно с Президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым c заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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