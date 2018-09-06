Колинда Грабор-Китарович: Хорватия желает участвовать в проекте TAP
6 сентября 2018 17:55 263
Хорватия желает участвовать в проекте строительства Трансадриатического газопровода, реализуемого Азербайджаном.
Об этом, в частности, сказала Президент Хорвати Колинда Грабор-Китарович, выступая в четверг совместно с Президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым c заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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