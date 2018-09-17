Ереван продолжает "шутить" с атомной энергией

Очередным витком сотрясающей Армению лихорадки стал вопрос об атомной электростанции в Мецаморе.

В Армении уверяют, что станция совершенно безопасна и шум вокруг нее поднимают враги. Негативная информационная кампания вокруг АЭС - это их рук дело.

Заместитель директора по науке научно-образовательного фонда "Нораванк", эксперт ООН по энергетике Ара Марджанян придерживается такого же мнения. Выступая на днях перед журналистами, он обратился к вышедшей несколько лет назад в авторитетном международном научно-популярном журнале National Geographic статье "Мецамор - самая опасная атомная электростанция в мире".

По его словам, авторский коллектив National Geographic ничего не смыслит в ядерной физике и вообще далек от науки. Данное высказывание настолько необоснованно и противоречит истине, что как говорится, комментарии излишни. National Geographic - один из старейших журналов, призванных к популяризации сложнейших научных вопросов среди читающей публики. Причем круг освещаемых журналом тем невероятно широк - от теории струн до вопросов животноводства. Для освещения поставленных вопросов привлекаются крупнейшие специалисты в конкретно обозначенной области.

Как передают слова Марджаняна армянские СМИ, атомную электростанцию, построенную на тектонически активном участке, совершенно беспочвенно третируют печатные издания в Азербайджане, Грузии, на Украине, некоторых странах Восточной Европы. Основным аргументом ему служит признанию безопасности со стороны МАГАТЭ. Но Марджанян здесь упускает из виду один небольшой, но важный нюанс. Армения не имеет возможности вывозить отработанное ядерное топливо для захоронения. После восстановления эксплуатации в 1995 году на промышленной площадке станции было сооружено специальное сухое хранилище отработавшего ядерного топлива. Но с переходом на новое, более обогащенное топливо возникла новая проблема. Новое топливо требует более длительной выдержки перед отправкой на захоронение, а темпы его выработки намного выше способностей антирадиационных бассейнов, что создает опасный для региона паровой и радиационный фон.

Помимо всего прочего, новые власти в своих лучших революционных чувствах решили внести толику анархии и в крайне взрывоопасную атомную энергетику. В результате поиска "виновных" в высоких тарифах на электроэнергию армянский Пуаро, а по совместительству премьер-министр Никол Пашинян "назначил" виновными 500 сотрудников из 1800 (это почти 36%) Мецаморской АЭС. Похоже, 36% атомщиков страны денно и нощно занимались вредительством, "пожирая" весь бюджет. По-видимому, Пашинян является реинкарнацией Эйнштейна, Нильса Бора, Капицы и Оппенгеймера, раз так хорошо разбирается в том, кто "лишний" на АЭС, а кто нет. И к тому же, он очень любит теорию малых чисел, раз решил, что 500 новых рабочих мест, якобы созданные прежними властями с целью фальсификации выборов, а это составляет около 0,0000016% населения Армении, могут оказать влияние на выборы.

Нынешний и предыдущий режимы, правящие Арменией, также не проявляли и не проявляют никакого внимания к кадровой политике. Как отмечают сами армянские СМИ, по межгосударственному соглашению, Армения получает квоту на бесплатные учебные места для физиков-ядерщиков в Московском институте физических исследований (МИФИ). Но этой квотой, по словам эксперта, никто не пользуется, так как студентов призывают в армию, тогда как в Турции, чьи физики-ядерщики тоже обучаются в России, конкурс на учебу в МИФИ в семь раз выше, чем в самые престижные вузы Турции.

Дополнительным поводом для беспокойства служит и тот факт, что, несмотря на реконструкции и модернизации, АЭС была построена в 1976 году и уже функционирует почти полвека. Рано или поздно придет время для остановки реактора. Как заявил сам Пашинян, после модернизации АЭС проработает до 2040 года, а до этого нужно найти ресурсы для строительства новой. Учитывая, что на сегодняшний день строительство АЭС с такими же техническими характеристиками, как у Мецаморской, обходится для одного энергоблока от $2 млрд. до $5 млрд., а до 2040 года инфляция увеличит эту сумму в разы, и уже сегодня и так пустому бюджету Армении нужно подумать не только о строительстве новой станции, но и о закрытии нынешней, на что необходимы миллионы и миллионы долларов, то мечты об атомном рае останутся мечтами. А попытки сэкономить могут привести к очень и очень плохим последствиям, по сравнению с которыми чернобыльская авария покажется просто детской шалостью. Ведь при выбросе во внешнюю среду радиоактивных материалов, Южный и Северный Кавказ и большая часть Ближнего Востока окажется непригодной для проживания территорией.

Так что, как бы Марджанян не пытался выставить National Geographic в глупом свете, в дураках оказывается он сам. Проблема Мецаморской АЭС на самом деле создает серьезный прецедент для безопасности Южнокавказского региона и Ближнего Востока в целом.

Заур Мехдиев