В армянской армии украдено полмиллиарда

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, по информации генеральной прокуратуры, за первое полугодие 2018 года по расследуемым и закрытым коррупционным делам и подготовленным материалам нанесенный ущерб составил 409,9 млн. драмов (в том числе, 409,1 млн. драмов государству), из которых было возвращено 406,3 млн. драмов (из которых 405.6 млн. государству).

В результате проведенных 168 исследований выяснилось, что государственному бюджету нанесен ущерб в размере 264,1 млн. драмов, из которых было возвращено 62,3 млн. драмов. Для сравнения следует отметить, что в тот же период прошлого года размер нанесенного ущерба оценивался в 82,3 млн. драмов, из которых 29,6 млн. драмов были возвращены.

Отмечено, что за первое полугодие было подготовлено 66 материалов и возбуждено 28 уголовных дел.

"Размер нанесенного ущерба в рамках возбужденных дел оценивается в размере 176,9 млн. драмов против 53,9 млн. драмов за аналогичный период прошлого года. В отчетный период было возвращено 3,9 млн. драмов, а по остальным 173 млн. драмов ведутся предварительные следствия в рамках уголовных дел", - говорится в сообщении.