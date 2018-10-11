"National Geographic" рассказал о строительном буме в освобожденном Джоджуг Марджанлы - ФОТО

Известный и авторитетный журнал "National Geographic" разместил на своей странице в Instagram фото, сделанное в октябре прошлого года в освобожденном от армянской оккупации азербайджанском селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Выставленное фото свидетельствует о том, что в освобожденном селе уже вовсю идет активная жизнь. А в подписи к снимку отмечается, что село переживает строительный бум после освобождения от армянской оккупации. Дома, школы, спортивные сооружения и многое другое строится на этом значительном участке земли, отделяющем азербайджанских военных от оккупированных Арменией территорий. В Instagram популярнейшего географического издания подчеркивается, что ранее из-за конфликта эта область была необитаемой.

Отметим, что село Джоджуг Марджанлы было освобождено в 1993 году в результате Горадизской операции, однако в связи с тем, что стратегическая высота Ляля Тепе находилась в руках оккупантов, проживание в нем было невозможным. После освобождения указанной высоты в апреле 2016 года была обеспечена безопасность этого населенного пункта. И на сегодняшний день село превратилось в крупный населенный пункт с развитой инфраструктурой и растущим населением. Кроме того, в Джоджуг Марджанлы уже действуют производственные цеха, открываются рабочие места, а, как стало известно в начале октября, в республике уже началась продажа продукции, производимой в местных тепличных и пчеловодческих хозяйствах.

Зульфугар Ибрагимов