В Армении изобрели новый вид коррупции

Раздражающие Никола Пашиняна сравнения его правительства с правлением Республиканской партии продолжаются. Своей неадекватной реакцией на подобные замечания, премьер-министр продемонстрировал свое слабое место, за которое сегодня, пардон, старается схватиться каждый.

Партия "Гражданский договор" лишь сменила Республиканскую партию Армении, заявила во вторник журналистам председатель партии "Страна абрикоса" Заруи Постанджян. По ее словам, олигархи, которые были у власти во время РПА, на этих выборах просто делегировали своих представителей в парламент. "Заявления о борьбе с коррупцией входят в прямое противоречие с тем фактом, что, например, создается благотворительный фонд под названием "Мой шаг". Это классическая коррупционная схема", - пояснила она.

Отметим, что фондом "Мой шаг" руководит супруга премьера Анна Акопян. После переворота она предприняла ряд действий для пополнения фонда, вызвавших негативную реакцию в СМИ. В частности, речь идет о шантаже жен бывших чиновников призывами сдать драгоценности, чтобы потом "спокойно спать". Кроме того, как сообщали СМИ, ловля с последующим освобождением директора Всеармянского фонда "Айастан" была организована для пополнения фонда жены премьера Анны.

У нищей Армении нет других источников пополнения подобных фондов, поэтому власти решили обойти закон. Также у Еревана нет средств заполнять госбюджет, и исправить эту ситуацию с помощью "добровольных" пожертвований арестованных олигархов и воров - это своеобразный, даже новаторский способ коррупции, появившийся на свет при Пашиняне.

По мнению Постанджян, свидетельством коррупции является также факт телефонного разговора Никола Пашиняна с руководителями Специальной следственной службы и Службы национальной безопасности. "Получается, что руководитель исполнительной власти, пользуясь своим служебными полномочиями, имеет возможность повлиять на следствие, также как и на судебную систему. Это является следствием отсутствия противовеса существующему режиму", - отметила оппозиционер.

Султан Керим