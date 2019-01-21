Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN - ФОТО

21 января в Давосе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью китайскому телевизионному каналу CGTN (Chine Global Television Network).

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в интервью глава государства коснулся развития энергетического сектора, различных отраслей экономики в Азербайджане, реализуемых нашей страной глобальных энергетических и инфраструктурных проектов, участия республики в проекте "Один пояс - один путь", армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, азербайджано-китайских двусторонних отношений и других вопросов.

Затем Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге телевидения CGTN.