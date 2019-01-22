Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главами "Visa" и ВР - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
22 января 2019 12:28 632
12:28
22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором группы ВР Робертом Дадли.
Об этом сообщает Day.Az.
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12:22
22 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании "Visa" Райаном МакИнерни.
Об этом сообщает Day.Az.
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