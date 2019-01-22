Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главами «ЛУКОЙЛ» и Total - ФОТО

22 января 2019 20:00

20:00

22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором французской компании Total Патриком Пуянне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о проектах, осуществляемых компанией Total в Азербайджане, в том числе успешной реализации проекта "Абшерон", перспективах сотрудничества.

-----------
19:34

22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом российской компании "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече речь шла о проектах, осуществляемых компанией "ЛУКОЙЛ" в Азербайджане, вопросах, связанных с их реализацией, перспективах сотрудничества.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az