Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главами «ЛУКОЙЛ» и Total - ФОТО

20:00

22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором французской компании Total Патриком Пуянне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о проектах, осуществляемых компанией Total в Азербайджане, в том числе успешной реализации проекта "Абшерон", перспективах сотрудничества.

-----------

19:34

22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом российской компании "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече речь шла о проектах, осуществляемых компанией "ЛУКОЙЛ" в Азербайджане, вопросах, связанных с их реализацией, перспективах сотрудничества.