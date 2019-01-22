Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Microsoft и главой "Signify" - ФОТО

22 января 2019 21:10

21:10

22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным испольнительным директором компании "Signify" (бывшая Phillips Lightning) Эриком Рондолатом.

Об этом сообщает Day.Az.

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21:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с вице-президентом компании Microsoft, президентом по Европе, Ближнему Востоку и Африке Мишелем Ван Дер Белем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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