Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Давосе приняли участие в сессии "Развитие инициативы "Один пояс, один путь": взгляд Китая на триллион долларов"
22 января 2019 21:11 411
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник в рамках Всемирного экономического форума в Давосе приняли участие в сессии "Развитие инициативы "Один пояс, один путь": взгляд Китая на триллион долларов".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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