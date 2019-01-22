Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Давосе приняли участие в сессии "Развитие инициативы "Один пояс, один путь": взгляд Китая на триллион долларов"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник в рамках Всемирного экономического форума в Давосе приняли участие в сессии "Развитие инициативы "Один пояс, один путь": взгляд Китая на триллион долларов".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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