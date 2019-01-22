Президент Ильхам Алиев встретился с Николом Пашиняном в Давосе - ФОТО

22 января на полях Давосского всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, было обсуждено текущее состояние переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.