Президент Ильхам Алиев встретился с Николом Пашиняном в Давосе - ФОТО

22 января 2019 22:40

22 января на полях Давосского всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, было обсуждено текущее состояние переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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