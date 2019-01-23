Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство и впредь будет поддерживать инвесторов, предпринимателей - ФОТО

Азербайджанское государство и впредь будет поддерживать инвесторов, предпринимателей.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече в Давосе с президентом компании "Procter and Gamble Europe" Лоиком Тасселем.

Новость обновляется