Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство и впредь будет поддерживать инвесторов, предпринимателей - ФОТО

23 января 2019 11:00

Азербайджанское государство и впредь будет поддерживать инвесторов, предпринимателей.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече в Давосе с президентом компании "Procter and Gamble Europe" Лоиком Тасселем.

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