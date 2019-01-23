Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство и впредь будет поддерживать инвесторов, предпринимателей - ФОТО
23 января 2019 11:00 1 513
Азербайджанское государство и впредь будет поддерживать инвесторов, предпринимателей.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече в Давосе с президентом компании "Procter and Gamble Europe" Лоиком Тасселем.
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