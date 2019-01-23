Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главами компаний "The Boston Consulting Group" и "Lazard Freres" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

13:05

23 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Lazard Freres" Мэтью Пигасом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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12:20

23 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом и генеральным директором компании "The Boston Consulting Group" Ричем Лессером.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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