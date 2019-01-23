Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой Банка ВТБ и исполнительным вице-президентом "Suez Group" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
23 января 2019 13:18 1 050
13:18
23 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом компании "Suez Group" по международному развитию Эриком Гебали.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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13:10
23 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом и председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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