Президент Ильхам Алиев в Давосе встретился с главой "Equinor" - ФОТО

23 января 2019 13:24

23 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Equinor" Эльдаром Сэтре (бывшая Statoil).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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