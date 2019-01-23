Президент Ильхам Алиев в Давосе встретился с главой "Equinor" - ФОТО

23 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Equinor" Эльдаром Сэтре (бывшая Statoil).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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