Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Швейцарию

23 января 2019 23:21

В среду завершился официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Ильхам Алиев принял участие в работе Давосского всемирного экономического форума.

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