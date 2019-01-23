Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Швейцарию

В среду завершился официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Ильхам Алиев принял участие в работе Давосского всемирного экономического форума.