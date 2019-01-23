Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Швейцарию
23 января 2019 23:21 197
В среду завершился официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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