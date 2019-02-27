Еще в январе прошлого года стало известно о подготовке Арменией очередной провокации против азербайджанского наследия на территории нынешней Республики Армения. Речь идет о намерении включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО "Голубой мечети", находящейся в Ереване.

Как сообщает Новости-Армения, находящийся с визитом в Иране премьер Никол Пашинян рассказал об этих планах иранскому агентству ИРНА.

По его словам, Ереван подготовил заявку для включения ереванской "Голубой мечети" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время ведется совместная работа с иранской стороной, и после некоторых корректировок она будет должным образом представлена. Как следует из слов армянского премьера, представление азербайджанской мечети в качестве иранской является благодарностью за усилия Ирана по включению в список ЮНЕСКО армянских монастырей Святого Фаддея и Святого Степаноса, расположенных на территории ИРИ. То есть отблагодарить Тегеран за услугу Ереван собрался за счет памятника духовной культуры азербайджанского народа.

Отметим, что "Голубая мечеть" это единственный памятник, оставшийся от азербайджанского Иревана. Все прочие объекты, которые могли бы свидетельствовать об истинной истории этого города и Армении в целом, были стерты с лица земли. Культовое сооружение, многие годы находившееся в плачевном состоянии, было отреставрировано несколько лет назад с привлечением иранской стороны.

Впрочем, подарил азербайджанскую мечеть Ирану не Пашинян, это было сделано еще прежним режимом, а он только подтвердил подарок. В 2016 году правительство Армении приняло решение передать "Голубую мечеть" и прилегающий земельный участок в пользование Ирану на 99 лет. Заметим, что судьба азербайджанской мечети - редкий образец "успешного сотрудничества" между Арменией и ИРИ, так как на всех других направлениях взаимодействия с Ираном Ереван потерпел фиаско.

Конечно же, мечеть не имеет отношения к Ирану. А истинная история ее такова. Иреванская крепость, в пределах которой располагалась "Голубая мечеть", была возведена в 1510 году по приказу Сефевидского Шаха Исмаила I его полководцем Ревангулу ханом. В последующие века крепость превратилась в город и украсилась множеством культовых вооружений. "Голубая мечеть" считается жемчужиной среди них, что признают даже сами армянские историки.

Строительство "Голубой мечети" началось в 1760 году, а завершилось в 1765 году, в период правления Гусейнали хана. По своей композиции и деталям архитектуры она походит на "Джума мечеть", построенную в 1606 году в Гяндже.

Название мечети связано с тем, что купол ее был покрыт глазированным кирпичом голубого цвета. Голубой цвет - символ неба, в доисламский период считался у тюрков святым, поскольку отождествлялся с богом - Гёй танры...

Зульфугар Ибрагимов