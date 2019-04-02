Кто бывал в чудесном городе Загаталы, наверняка, видел спрятавшуюся между домами старую церковь. Она примыкает к старинной крепости и является одной из самых примечательных мест города. Как известно, храм этот албанский, принадлежавший к господствовавшей многие века на Южном Кавказе, до появления тут армян, Албанской церкви, уничтоженной затем армянским католикосатом.

На днях совершенно неожиданно в связи с этим памятником истории на небосклоне армянского агитпропа засветился - кто бы вы думали? - экс-посол Норвегии в Азербайджане Стейнар Гил. Этот господин покинул нашу страну еще в июне 2006 года, причем покинул со скандалом. Норвежский дипломат, заступивший на свой пост в 2002 году, вместо работы в направлении развития двусторонних отношений, занялся активным вмешательством во внутренние дела Азербайджана. Но об этом чуть ниже.

Как сообщают армянские СМИ, Стейнар Гил сделал запись на своей странице в социальной сети Facebook, в которой обвинил азербайджанскую сторону в "фальсификациях" - внимание! - "на подконтрольных бакинским властям территориях". Гил трогательно вспоминает, как однажды, побывав в городе Загаталы, увидел старую церковь, по его мнению, армянскую, которую азербайджанская сторона "выдает" за албанскую. Для подкрепления своей позиции он приводит высказывания каких-то российских блогеров, а также призывает в свидетели Википедию (!), как известно, активно редактируемую армянами и давно потерявшую доверие.

"Армянская пропаганда готова схватиться за любую соломинку, лишь бы опровергнуть то, что уже доказано неопровержимыми фактами", - сказал Day.Az директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

По словам историка, сотни и тысячи артефактов, памятников, церквей подтверждают существование на Южном Кавказе Кавказской Албании и Албанской церкви, храмы которой были арменизированы после перехода этих территорий в начале 10-го века под протекторат России.

"Армянская сторона не смогла это опровергнуть и не нашла ничего лучше, чем выбрать в "адвокаты" дипломата, который вообще не имеет никакого отношения к теме и исторической науке. А отсылка к Википедии, тем более, не выдерживает никакой критики. Обычно на этот ресурс с подмоченной репутацией ссылаются те, кто не владеют темой вообще, что мы и имеем в случае Гила. Википедия уже давно стала символом обмана и подтасовок, и на нее ссылаются те, кто ставит целью фальсифицировать факты.

Глупо и провокационного звучат и ничем не подкрепленные утверждения о том, что некогда большую часть населения Загаталы составляли армяне. Одним словом, полный набор лжи для внутреннего потребления. Главное, чтобы это сказал иностранец, и желательно - чтобы с запада. Таким методом армянская пропаганда пытается опровергнуть азербайджанские постулаты, которые основываются на реальной истории. Есть многочисленные исторические, документальные подтверждения того, кому было выгодно упразднение албанской церкви и кто получил от этого дивиденды", - сказал Ризван Гусейнов.

Отметим, что Стейнар Гил - личность в Азербайджане скандально известная. Как мы уже отметили выше, будучи главой дипмиссии, он занимался всем, чем угодно, кроме своих прямых обязанностей.

Комментируя факт приостановки деятельности посольства Норвегии в Баку осенью прошлого года, заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев напомнил, что "работавший в прошлые годы послом Норвегии в Азербайджане Стейнар Гил, действуя в противоречии с правилами дипломатического протокола и нарушив Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, нанес большой удар по связям между Азербайджаном и Норвегией. Это лицо, имевшее статус посла, пыталось вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Вместо того, чтобы заниматься двусторонними вопросами, он, участвуя в различных митингах, осуществлял другую нелигитимную деятельность подобного рода", - сказал Гаджиев.

В итоге, добавил представитель Администрации Президента, это привело к тому, что правительство Азербайджана начало обсуждать вопрос о выдворении Гила из страны. В результате правительство Норвегии отозвало его раньше срока.

Похоже, бывший посол решил тряхнуть стариной и взяться за старое - за деятельность против Азербайджана. И лучшего помощника в таком деле, чем армянский агитпроп и Википедия, конечно, не найти.

Зульфугар Ибрагимов