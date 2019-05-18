Конкурс "Евровидение" в Израиле стал очередной неудачей Армении на евросонге. В прошлом году армянский представитель не прошел в финал, хотя, исходя из мнения о политизированности конкурса, ожидалось, что Армению сделают победительницей. Не сделали. Прошел год - и снова неудача. Певица Србук тоже не прошла в финал, что было воспринято очень негативно в армянском сегменте соцсетей.

И что примечательно - в отличие от предыдущих неудач, уставшие от провалов армянские пользователи, нацелили критику не на "несправедливый" конкурс, а на неправильность выбора Србук и плохую подготовку Армении. А что особенно интересно - многие пользователи признали превосходство азербайджанского исполнителя Чингиза Мустафаева. Прекрасная песня, отличное исполнение Чингиза и его композиция в целом действительно даже несерьезно сравнивать с тем, что представила Армения. Разница настолько разительна, что этого уже не могут не признавать и сами армяне. Что ж, такая объективность может только порадовать.

Предлагаем нашим читателям познакомиться с некоторыми самыми характерными из выложенных армянскими пользователями комментариев:

Султан Керим