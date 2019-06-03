В пятницу армянский парламент сформировал следственную комиссию, которая будет заниматься изучением обстоятельств боевых действий в апреле 2016 года. Полномочия этой комиссии будет выполнять комиссия по вопросам обороны и безопасности, сообщают армянские СМИ.

В своей гневной речи после неудавшейся "второй революции" 20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости создания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств апрельских боев. Пришел он к этой мысли в результате, по его словам, анализа ситуации. Правда, речь шла о ситуации нынешней, но поражение Армении трехлетней давности очень хорошо в нее вписалось.

Напомним, что Пашинян заявил, что, проанализировав ситуацию, он обнаружил попытку разжечь заговорщическую войну, даже сдачу некоторых территорий с целью возложить ответственность за это на правительство Армении. "В данном контексте я расцениваю это как деятельность, похожую на государственную измену", - сказал премьер, сообщив о намерении создать в этом свете следственной комиссии НС, которая изучит все обстоятельства апрельской войны 2016 года и ответит на ряд интересующих армян вопросов.

В попытках разжечь войну Пашинян, по мнению большинства аналитиков, обвинил близкое окружение руководства самопровозглашенного образования под названием "НКР" и связанные с ним силы в Армении. И теперь многие гадают, будет ли вина за поражение в апреле 2016-го взвалена исключительно на сепаратистов.

Дело в том, что между Ереваном и Ханкенди в настоящее время сложились взрывоопасные отношения, и хотя обе стороны это усиленно отрицают, напряженность между "карабахцами" и "ереванцами" налицо.

Желание расследовать таки апрельский разгром вытекает из этого обстоятельства. Псевдопатриотическая демагогия, довлеющая в армянской идеологии, не позволяет премьеру сделать более резкие шаги против карабахского клана. Но если в результате расследования появятся факты против него, Пашинян непременно за них ухватится.

Речь может идти о следующем.

Расследование может подтвердить ту истину, что боевые действия действительно начались в результате провокации с армянской стороны. Если прежние власти эта правда не устраивала, то Пашиняну она может очень пригодиться, потому что провоцировать контратаку азербайджанской армии, которая сильнее в разы, это было реальным самоубийством. Или же той самой госизменой, преследующей цель сдать территории.

В Армении пока что бытует официальная версия о том, что Азербайджан якобы перешел в наступление и так далее. Но эта версия в любой момент может лопнуть, если Никол Пашинян не даст задний ход. Серьезные не только территориальные, но и людские потери с армянской стороны, несомненно, на совести карабахского клана. Грубо говоря, моська вздумала тявкать на слона и, соответственно, была раздавлена. Можно ли это назвать госизменой? Скорее, это было желанием укрепить свою шатающуюся власть посредством новых "побед".

Во-вторых, у руководства армии и Минобороны в тот период стояли также представители клана, и, как не крути, а вина за случившееся лежит на них. На тех же Сейране Оганяне и Серже Саргсяне. Но тут есть одно НО. Трудно было бы обвинять этих деятелей, в годы карабахской войны проливавших кровь мирных азербайджанцев и участвовавших в геноциде Ходжалы, в намерении сдать территории. Зато их можно обвинить в доведении армии до безобразного и небоеспособного состояния. И именно это, скорее всего, постарается сделать комиссия пашиняновского парламента.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Видимо, Пашинян в борьбе с саргсяновским кланом истратил прочие возможности и теперь хочет воспользоваться их неудачей в апрельских событиях. Апрельский разгром - это одно из уязвимых мест карабахского клана.

Напомню, что прежние власти тоже проводили расследование, был смещен ряд должностных лиц, произошли кадровые изменения, в том числе среди полевых командиров.

Что собирается расследовать комиссия сегодня, три года спустя? Никаких особых выводов ей сделать не удастся.

Дело в том, что апрельские бои не были какой-то широкомасштабной операцией. В первый день азербайджанская армия выполнила поставленную задачу, которая заключалась в том, чтобы овладеть постами, откуда исходила угроза для наших населенных пунктов и мирных граждан. Задача была выполнена в первый же день. В последующие дни армяне пытались отбить эти посты, но безуспешно.

У этой операции не было таких масштабов, чтобы проводить широкое расследование. Азербайджанская сторона и не ставила такой задачи. Не было израсходовано больших запасов вооружений и топлива, это были бои местного значения. Там не участвовали крупные военные силы, глубина задачи была всего полтора километра на некоторых направлениях, где располагались высоты, от которых исходила угроза нашим населенным пунктам.

Да, наши подразделения, отражая атаку противника, уничтожили значительное число техники и личного состава ВС Армении. Тем не менее, создание комиссии в армянском парламенте - это больше вопрос политический, чем военный. По-видимому, кадровые перестановки идут не в совсем желаемом Пашиняном русле. Стоит напомнить, что нынешний глава МО Давид Тоноян в дни апрельских боев 2016 года занимал пост замминистра обороны.

Не думаю, что расследование будет объективным, субъективизм в отношении к вопросу чувствуется и просматривается уже сейчас. Все закончится тем, что Пашинян всего лишь воспользуется полученными результатами против определенных должностных лиц. Если такие вопросы поднимаются спустя три года, значит, ставятся другие задачи. По истечении трех лет любая информация обрастает мхом и теряет свое качество".

Между тем, в Армении далеко не все приветствуют создание комиссии по апрельским боям. Многие общественные деятели и политики считают это решение опасным и вредным для Армении, или же бессмысленным. По их мнению, это будет лишь еще один способ пустой траты времени в то время, как Азербайджан занят укреплением своих позиций.

"Следственная комиссия НС должна проверить, чтобы ничего не осталось без последствий, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что министерство обороны, государство сделали все возможное, чтобы наши военные были обеспечены всем", - сказал вице-спикер Ален Симонян, отвечая на эти беспокойства.

В заключение отметим: что бы там ни вскрылось в результате расследования, единственное, чего не удастся доказать никаким комиссиям, - это то, что армянская армия смогла бы победить, будь у ее танков в баках бензин, а не вода.

Нет, не смогла бы.

Зульфугар Ибрагимов