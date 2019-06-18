В парламенте Армении создана структура, которая будет заниматься расследованием провала армянской агрессии в апреле 2016 года. Для чего это премьер-министру Николу Пашиняну, не знает никто. Виновные, вроде, были отстранены от должностей через пару месяцев после событий. Никто, правда, не понес серьезного наказания, но мало кто в Армении ожидает от новых властей серьезного подхода.

Пока идут прения вокруг парламентской комиссии, Пашинян начинает возвращать на должности генералов, уволенных после апрельских боев.

Как сообщает газета "Жаманак", сразу после военных действий 2016 года, 26 апреля, указом Сержа Саргсяна генерал-майор Комитас Мурадян, занимавший в то время должность начальника управления связи, войск связи и автоматизированных систем управления ВС Армении, был уволен. Но он вновь вернулся в систему министерства обороны Армении.

"Примечательно, что уволенные Сержем Саргсяном после апрельской войны два генерала при новых властях вновь вернулись. Первый - бывший начальник разведывательного управления Генштаба ВС Армении, генерал-майор Аршак Карапетян, который ныне является советником Никола Пашиняна. И вот сейчас - Комитас Мурадян. Из тех, кто скандально был уволен после апреля 2016 года, остался, пожалуй, лишь бывший заместитель министра обороны, начальник департамента материально-технического обеспечения Алик Мирзабекян, возвращение которого также считается возможным. На фоне создания следственной комиссии по части апрельских событий, эти назначения весьма примечательные", - отмечает издание.

Султан Керим