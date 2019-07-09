https://news.day.az/politics/1136306.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и главы Совета ЕС один на один - ФОТО 9 июля состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского союза Дональда Туска один на один.
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и главы Совета ЕС один на один - ФОТО
9 июля состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского союза Дональда Туска один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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