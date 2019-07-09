https://news.day.az/politics/1136500.html Дональд Туск: Из года в год Азербайджан и ЕС все больше сближаются друг с другом
Дональд Туск: Из года в год Азербайджан и ЕС все больше сближаются друг с другом
Азербайджан - неповторимая страна, соединившая в себе современность, традиции и обычаи Запада и Востока.
Об этом на своей странице в Twitter написал президент Совета Евросоюза Дональд Туск, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Туск отметил, что из года в год Азербайджан и ЕС все больше сближаются друг с другом.
"Сегодня я еще раз подчеркнул, что ЕС готов к дальнейшему углублению сотрудничества", - написал Дональд Туск.
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