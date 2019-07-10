В Ереване главу Евросовета встретили акцией протеста - центр Еревана оцеплен
Центральные улицы Еревана оцеплены полицией из-за акции сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в день визита главы Евросовета Дональда Туска, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сторонники попытались пройти к зданию правительства, где проходила пресс-конференция Туска, однако полиция преградила им путь. Оцеплены подходы площади Республики и Северный проспект.
"Полиция заявляет, что не пропускает нас исходя из соображений безопасности. Но у нас мирные цели, мы хотим донести наше слово до европейских чиновников. Власти объявили Армению бастионом демократии, но в демократических странах полиция не ограничивает передвижение граждан", - сказал один из участников акции. По его словам, они хотят сообщить европейцам, что то, что рассказывается на государственном уровне, не соответствует действительности.
По информации протестующих, несколько участников акции задержаны.
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