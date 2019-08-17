Находившийся в Азербайджане для участия в международном конкурсе "Кубок моря-2019" ракетно-артиллерийский корабль "Мангистау" ВМС Казахстана сегодня покинул бакинский порт.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны, передает Day.Az.

Отметим, что в ходе конкурса "Кубок моря-2019", проведенного в Азербайджане в рамках "Международных армейских игр - 2019", команды выполняли различные задания по этапам "Выполнение артиллерийских стрельб", "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка" и "Морская подготовка".

Азербайджанские военные моряки стали победителями конкурса. Представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединённых Арабских Эмиратов принимали участие в конкурсе в качестве наблюдателей.