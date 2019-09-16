Фактически борьба за власть в Баку началась с момента свержения царизма в России в феврале 1917 года. С марта того же года в городе начали действовать Национальные советы, которые стали олицетворением новых демократических процессов, возобновили свою деятельность партии, запрещенные после революционных событий 1905-1907 гг., прошли выборы в Бакинский Совет рабочих, солдатских, и крестьянских депутатов, в котором были представлены партии социалистической направленности.

До октября 1917 года политическая борьба больше носила цивильный характер. Политические силы выступали за сохранение и развитие демократических процессов. Платформа различных партий и общественных организаций по решению национального вопроса содержала требования о федеративно-республиканском устройстве России и предоставлении национальным окраинам административно-территориальной и культурной автономии.

Ситуация начинает коренным образом меняться после прихода к власти в Петрограде большевиков в конце октября 1917 года. Несмотря на весь популистский тон их лозунгов о праве народов России на самоопределение, вплоть до отделения, большевики вскоре осознают, что подобный шаг приведет к развалу государства. Поэтому с 1918 года большевистская программа решения национального вопроса ограничивается не только российскими границами, но и классами внутри наций.

На практике, как показали дальнейшие события, это привело к гражданской войне внутри России и образованию на национальных окраинах, не признающих власть большевиков, государственных структур.

Выступая с докладом на III съезде Советов в январе 1918 года, И.Сталин также изложил собственную версию событий: "Из-за пресловутого права на самоопределение возник целый ряд конфликтов между Советом народных комиссаров и окраинами. Эти конфликты, однако, создавались, вокруг вопросов не национального характера, а вопроса о власти".

"Приходится продолжать, - развивал И.Сталин свою мысль, - так называемую Гражданскую войну, являвшуюся, по сути дела, борьбой между течениями, стремящимися утвердить на окраинах власть коалиционную, соглашательскую, и другим течением, борющимся за утверждение власти социалистической, советской. Вот в чем содержание и исторический смысл тех острых конфликтов, которые возникают между Советами народных комиссаров - с одной стороны, и окраинными буржуазно-националистическими коалиционными правительствами - с другой".

Чтобы удержать национальные движения к самоопределению в социалистических рамках, большевики, опираясь на силу, попытались использовать повсеместно созданные на окраинах Советы для советизации национальных районов и последующего их присоединения к Советской России. С самого начала большевики пытались превратить Советы в орудие своей политики. Она решалась обеспечением всеми правдами и неправдами большинства в Советах за большевиков.

В Азербайджане после февральской революции Советы крестьянских депутатов охватили в основном районы проживания русского населения. Среди городов же единственный Совет рабочих, солдатских, и крестьянских депутатов находился в Баку, состав населения которого вместе с окрестностями по данным Кавказского календаря на 1 января 1916 года был следующим: 45% мусульмане, 26% русские, 18% армяне и 11% прочие. Хотя политическая палитра Бакинского Совета была весьма пестрой (эсеры, меньшевики, большевики, дашнаки), однако его национальный состав был в основном русско-армянским.

2 ноября 1917 года Совет рабочих и солдатских депутатов промышленно-торгового и транспортного центра Южного Кавказа - города Баку с прилегающими районами нефтепромыслов - объявил о переходе к нему всей полноты власти. Председателем Совета был избран большевик С.Шаумян. Однако этого было недостаточно. Необходимо было установить власть над всем Кавказом. Поэтому 16 декабря 1917 года С.Шаумян получает новые полномочия из Москвы. Он становится Временным Чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа, вплоть до образования советской власти на Кавказе. С этого момента Шаумян начинает борьбу за реализацию планов Москвы по советизации Кавказа.

Потерпев фиаско в борьбе за власть в Тифлисе, где в Советах большинство имели грузинские меньшевики и находилось Закавказское правительство, Шаумян избирает главным плацдармом для начала советизации Кавказа город Баку.

Баку был многонациональным городом, имел самую сильную большевистскую организацию, являлся важнейшим железнодорожным узлом, соединяющим Кавказ с Россией, и самым крупным центром нефтяной промышленности страны. Но для захвата власти в Баку большевикам необходима была армия.

С 10 по 23 декабря 1917 года в Тифлисе состоялся фронтовой съезд солдатских депутатов Кавказской армии, который избрал Краевой Совет армии. Затем был избран Исполнительный орган - Военно-Революционный комитет Кавказской армии. Председателем Военно-революционного комитета (ВРК) был избран армянин Григорий Корганов. Началась активная организаторская работа по созданию вооруженных отрядов большевиков на Кавказе. 5 января 1918 года ВРК Кавфронта развернул свою деятельность в городе Баку. В приказе от 5 января Г. Корганов опубликовал проект общего положения об организации интернациональных частей для защиты завоеваний революции, для борьбы с контрреволюцией.

В это время в Баку были созданы армянский национальный полк и несколько батальонов, пополнявшихся солдатами, возвращавшимися с Западного фронта и отчасти бойцами армянских добровольческих отрядов Кавказского фронта.

Количество вооруженных бойцов в армянских национальных полках и батальонах лишь в Баку доходило в феврале-марте 1918 года до 13 тысяч. В марте-апреле 1918 года они влились в ряды формирующихся частей Красной Армии в Баку, что значительно усилило её боеспособность и огневую мощь. 15 марта 1918 года расширенное заседание Бакинского Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов, заслушав доклад Шаумяна о политическом положении в Закавказье, учитывая наступления турецкой армии, решило ускорить создание Советской Красной армии, а также принять "все меры для упразднения или вывода из Баку отдельных национальных частей и подчинения всех вооруженных сил города Баку власти Совета и Военно-революционного комитета Кавказской армии". Фактически это решение стало сигналом к началу политики геноцида против тюрко-мусульманского населения Бакинской губернии. В результате большевикам удалось, хоть и на время, установить свою власть в Баку и в отдельных уездах Бакинской губернии. Это стало возможным лишь при активном участии в этой кровавой акции армянских национальных частей.

В конце мая - в начале июня 1918 года Кавказская Красная Армия приняла более или менее организованную форму. Она состояла из батальонов, бригад и корпуса. Военно-революционный комитет Кавказской Красной Армии имел в своем составе: штаб, комиссии и отделы. Состав их сплошь состоял из армян. На пост начальника штаба был привлечен военспец, бывший полковник русской армии Аветисов. Отдел по формированию Красной Армии возглавлял Б.Кочарянц, подотдел по формированию артиллерийских частей - С. Акопов, подотдел по формированию пулеметных частей - С. Бабаханян, отдел контрразведки - С. Маркарян и А. Мирзабекян, конно-разведотряд - А. Каграманян, комендант гор. Баку и начальник гарнизона - Баграт Авакян, начальник укрепленных районов - Л. Арустамян и т.д. И это далеко не полный список.

По сведениям доклада командарма Г.Корганова в Совет Народных Комиссаров РСФСР, 22 мая 1918 года в составе Кавказской Красной Армии уже насчитывалось 19 красных стрелковых батальонов, в которых служило около 20 тысяч солдат. Из архивных документов и официальных отчетов видно, что 75-80 процентов воинов были армяне. Это означало, что из 20 тысяч воинов стрелковых батальонов армяне составляли 15-16 тысяч человек, т. е. основной костяк Кавказской Красной Армии. Стрелковые батальоны были сведены в 4 бригады, которые составляли 1-й корпус Кавказской Красной Армии. Во главе бригад были назначены: 1-й-командир Казарян, комиссар Гулоян; 2-й-командир Арутюнян, комиссар Габышев; 3-й-командир Амазасп Срвантзян, комиссар Микоян. Красной кавалерией командовал известный дашнак Татевос Амирян. Начальником Бронепоезда № 1 был С. Мусаелян. Боевыми действиями сводных отрядов, действующих на Дербентском направлении, руководил Саркис Паносян, а на Муганском-Лянкяранском - Иосиф Саратикян.

Кроме того, армяне Гянджи и ее районов вступили в ряды 6-го Елизаветпольского красного батальона, в составе которого еще 29 апреля насчитывалось 894 солдата. Армяне-уроженцы Эривана, находясь в Баку, пополняли 22-й батальон и дали ему название Эриванский, в составе которого вначале насчитывалось 534 воина.

Агрессивность власти Бакинского Совнаркома по отношению к азербайджанскому населению, упорное нежелание согласиться с правом коренного населения края на приобретение территориальной автономии, опора власти на национальные меньшинства, прежде всего на армян и их политические организации, привела к скорому краху советской власти в Баку.

Этот процесс ещё более ускорился после образования 28 мая 1918 года независимой Азербайджанской Демократической Республики. Большую помощь в освобождение Баку оказала Кавказская Исламская армия, созданная по решению турецкого командования во главе с 29-летним Нуру пашой.

2 июня 1918 года военное командование Османской империи отдало приказ начать военные операции в Азербайджане. Командующий Кавказским фронтом Османской армии Вехиб паша написал в тот же день Энвер-паше. С целью окружения и очищения Баку от большевиков, он направил в Азербайджан 5-ю Кавказскую дивизию под командованием полковника Мюрсал-паши.

Согласно 4 статье Батумского соглашения, подписанного 4 июня 1918 года между Османской империей и Азербайджанской Республикой, османское правительство, если этого потребует правительство Азербайджанской Республики, обязано было оказать необходимую военную помощь в целях поддержания и восстановления порядка в стране.

Согласно этому договору с 9 по 15 июня 1918 года в Гянджу вошли части 5-й Кавказской дивизии османской армии. В этом дивизионе находилось 257 офицеров, 5575 солдат и 1366 животных. После переезда правительства АДР из Тифлиса в Гянджу по требования командующего Кавказской Исламской армией Нуру-паши, все вооруженные силы республики перешли под его командование.

Сразу после формирования второго правительства Азербайджанской Республики, 19 июня 1918 года было принято решение о введении на территории страны военного положения. 26 июня по решению правительства Азербайджана Мусульманский корпус, созданный в 1917 году и возглавляемый генералом Али Ага Шихлинским, был переименован в Особый Азербайджанский корпус. В тот же день, другим решением правительства при Особом Азербайджанском корпусе была введена должность генерала по специальным поручениям.

3 июля правительство Азербайджана приняло решение о призыве в армию, согласно которому молодые люди в возрасте от 19 лет считались военнообязанными. Указом от 11 июля 1918 года, подписанного премьер-министром Ф.Х.Хойским и особым уполномоченным по военным делам И.Зиядхановым, мусульмане 1894-1899 гг. рождения призывались в армию. В результате пропагандистской работы правительства, азербайджанская молодежь, понимающая необходимость защиты независимости страны, начала записываться добровольцами в воинские формирования, и эта работа приняла широкие масштабы.

По состоянию на 27 июня 1918 года личный состав Особого Азербайджанского корпуса состоял из 225 офицеров и 5277 солдат. В распоряжении корпуса находилось 4342 винтовки, 36 пулеметов, 14 пистолетов и 1 бронепоезд. В конце июля 1918 года число азербайджанских полков достигло четырех: 1-й - Газахский, 2-й - Карабахский, 3-й - Загатальский и 4-й - Агдашский. К концу июня 1918 года общее количество солдат и офицеров Кавказской Исламской армии составляло 11 100 человек. 5598 из них были османскими, а 5502 - азербайджанскими солдатами и офицерами.

В результате четырехдневных боев близ Гейчая, 27 июня -1 июля 1918 года- Кавказская Исламская армия предотвратила наступление большевистско-дашнакских сил Бакинского Совнаркома на Гянджу. После битвы при Гейчае Кавказская Исламская армия перехватила стратегическую инициативу. 5 июля был занят Агсу, 10 июля - Кюрдамир и 14 июля - станция Каррар. Продолжая свое наступление, подразделения Кавказской Исламской армии освободили 20 июля Шамаху. Османо-азербайджанские войска, освобождая друг за другом деревни, в конце июля подошли к Баку. 30 -31 июля бои шли в Биби-Эйбате и Хырдалане.

В июле 1918 года командование Кавказской Исламской армии и правительство Азербайджана с целью обеспечения успеха военных операций по освобождению Баку пытались укрепить армию как за счет местных мусульман, так и направления в Азербайджан дополнительных османских сил. В результате, 3 сентября 1918 года 56-й полк 15-й дивизии и 106-й полк 36-й дивизии под командованием командира 15-го дивизиона Сулеймана Иззет-бея были направлены из Гюмри в Баку. Таким образом, общее количество османских войск, отправленных в Азербайджан с начала июня 1918 года, достигло 14 104 человек.

После 36 часовых ожесточенных боев Кавказская исламская армия 15 сентября 1918 года освободила Баку. Общие потери 5-й кавказской дивизии и 15-й пехотной дивизии, принимавших участие в освобождение в Баку, составили около 1200 человек. Большой вклад в освобождение Баку внесло население близлежащих городу селений. Боевые потери Маштагинского отряда, принимавшего участие в Бакинской операции и состоявшего из азербайджанской милиции, составили 11 убитых и 44 раненных.

Сегодня армянская историография выступает с обвинениями, что в ходе взятия города были большие потери среди мирного армянского населения. Однако документы подтверждают тот факт, что эти армяне были далеко не мирными. Город был взят после почти двух месяцев осады, поскольку войска правительства Диктатуры Центрокаспия, которые в основном состояли из армян, оказывали сильное сопротивление. Воспоминания английского генерала Г.Денстервиля также подтверждают факт о военных силах Центрокаспия. Он, в частности, писал: "Можно было предположить, что обороняющая город живая сила состоит из 10 000 безвольных местных добровольцев. Из них 3000 были русскими, а 7000 - армянами".

Интересно, что задолго до штурма города командующий азербайджано-турецкими войсками Мюрсал-паша 3 августа 1918 года направил письмо председателю Национального совета бакинских армян. В нем отмечалось, что османская армия ведет военные операции, чтобы занять Баку. Если город будет сдан добровольно, то все гражданские права жителей будут соблюдены, независимо от их национальности и вероисповедания, а армяне, желающие покинуть Баку, будут беспрепятственно отпущены в Армению. В случае организации сопротивления, город все равно будет взят, но ответственность за пролитую кровь и нанесенный ущерб падет на армян. Если есть намерение сдать город, Мюрсал-паша ждет парламентера.

Обсудив это письмо, члены Национального совета и представители Центрокаспия понадеялись на помощь полковника Бичерахова и англичан, а потому никак не ответили Мюрсал-паше. По сути это было расценено как желание продолжать военные действия.

Освобождение Баку Кавказской Исламской армией по своей значимости может быть сравнимо только с провозглашением независимости Азербайджанской Демократической Республики. Самое главное, удалось положить конец политике геноцида тюрко-мусульманского населения, которое осуществлялось большевистско-дашнакским военно-политическим альянсом на территории Бакинской губернии, начиная с марта 1918 года. Неслучайно, что в своей работе "Азербайджанская Республика", М.Э.Расулзаде писал: "После шестимесячной жизни, полной страха, мусульманское население успокоилось. В святой день - праздник Гурбан-байрама - Баку опять перешел к истинным владельцам... Освобождение Баку подобно чуду".

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана