Кто из нас в детстве не любил ходить по шпалам. Гражданам Армении в ближайшем будущем придется, видимо, пользоваться железной дорогой только так, потому что страна останется без подвижного состава.

На фоне скандалов различного калибра, разгорающихся сегодня в Армении, многие, наверняка, не обратили внимания на одну очень важную новость.

Армянские СМИ сообщили, что госкомпания "Российские железные дороги" (РЖД) готовится разорвать соглашение с властями Армении о концессионном управлении ЮКЖД (дочерняя компания РЖД в Армении) железными дорогами страны.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100-процентно дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги". Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

До апрельского переворота 2018 года компания работала вроде бы без проблем. Но пришедший к власти Никол Пашинян, занимавший прозападную позицию, в начале своего правления поставил целью выдворить из Армении российский бизнес. Началось с "Высоковольтных электросетей, потом "народное недовольство" перекинулось на ЮКЖД.

В августе 2018 года в офисе компании были проведены обыски по подозрению в неуплате налогов на 19 тысяч долларов. В декабре в управлении по особо важным делам Следственного комитета Армении было возбуждено уголовное дело против бывшего замминистра транспорта, который, по версии следствия, скрыл факты злоупотребления, выявленные во время проверок. Следствие поставило цель проверить деятельность ЮКЖД за десять лет. В отношении компании было заведено аж семь дел, был конфискован весь ее архив.

Само собой, подобное отношение вызвало возмущение в российской дочке и не только в ней.

В руководстве ЮКЖД считают финансовые претензии необоснованными и расценивают как попытку давления через компанию на Россию. Если бы Армения хотела не давить на Россию, а разобраться в ситуации, она бы обратилась в международный суд, сказали RTVI в компании. Так, согласно договору, для решения спорных вопросов стороны могут обращаться в арбитраж в Париж. Вместо этого Ереван возбуждает уголовные дела. Что это, если не давление?

Несмотря на нахальство новоиспеченной власти, российская сторона пыталась решить все полюбовно, Минтранс России даже обещал подсобить с инвестициями. Но диалог не состоялся.

"Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать: изъяты все документы за 10 лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются", - сказал RTVI заместитель министра транспорта России Владимир Токарев.

Он также подтвердил, что российская сторона начала "серьезную проработку вопроса" о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.

Посольство Армении в России поспешило опровергнуть информацию. Посол Вардан Тоганян заявил ТАСС, что правительство Армении, вопреки появившейся информации, планирует развивать сотрудничество с российской компанией.

Ну, правительство Армении, может быть, и планирует, но готова ли РЖД сотрудничать в условиях нарастающего давления армянских властей?

Примечательно, что вопрос ЮКЖД вновь поднимается накануне возможной встречи Пашиняна с Владимиром Путиным, которую армянская сторона надеется организовать в ходе саммита ЕАЭС в Ереване. В предыдущий раз истерика вокруг российской компании была устроена в декабре прошлого года, накануне встречи Пашиняна с президентом РФ в Москве. Такое впечатление, что российские компании являются козырями, которые Никол достает при необходимости для шантажа Москвы.

Но на этот раз данный козырь был разыгран против Армении. Складывается непростая ситуация. РЖД, как и другие российские компании, это, скажем так, столпы, на которых кое-как пока держится армянская экономика и страна вообще. Стоит убрать одну из опор, и все рухнет.

По мнению эксперта в области энергетической безопасности Ваге Давтяна, расторжение РЖД концессионного договора с Арменией поставит последнюю перед лицом крупных финансовых проблем.

Во-первых, заявил журналистам эксперт, армянская железная дорога останется без подвижного состава, полностью проданного ранее российской стороне. А это 2500 грузовых, пассажирских вагонов, электровозов, тяговых составов. На то, чтобы выкупить все это обратно, у Армении денег нет. То есть у нее будут только рельсы со шпалами, но не будет поездов.

Армения, конечно, может арендовать поезда, но тогда последует повышение тарифов на грузоперевозки, после чего в обязательном порядке вырастут потребительские цены.

Во-вторых, с уходом ЮКЖД в Армении пополнится армия безработных. Три тысячи работников армянской железной дороги останутся либо без работы, либо без зарплаты, что, принципе, одно и то же.

Отметим, что еще в прошлом году, когда только началось давление на российскую компанию, многие в Армении торжествовали, ожидая появления новых инвесторов, желательно с запада, и активизацию перевозок по железной дороге. Но более здравомыслящие эксперты уже тогда предостерегали от излишнего оптимизма. По их мнению, армянские железные дороги никому не нужны, так как железнодорожная сеть Армении является тупиковой.

Что правда, то правда. В результате агрессии против Азербайджана и продолжающейся оккупации азербайджанских территорий, Армения лишена возможности пользоваться выходами на страны региона, которые предоставляет АЖД. Единственный выход - через Грузию - тоже перекрыт, так как грузинская железная дорога упирается в сепаратистские регионы страны. У Грузии есть выход - через Азербайджан, а в более широком масштабе - посредством коридора Баку-Тбилиси-Карс, к которому Армения сможет присоединиться только после освобождения оккупированных территорий и достижения мира.

Находящаяся более десяти лет в статусе мечты железная дорога в Иран - тоже из разряда недостижимых прожектов. В Армении тешат себя надеждой, что в один прекрасный день Иран решит строить дорогу за свой счет, или интерес к проекту вдруг возникнет у России. Но вдруг в таких делах не бывает. В таких вопросах все решает экономический, финансовый и в меньшей степени политический интерес. Ни один из этих трех компонентов к армянской ситуации не подходит.

Армянский эксперт Давтян - из числа здравомыслящих.

"Проблема заключается в том, что заявления ряда псевдоэкспертов и псевдополитических деятелей о том, что выход российского капитала из армянской железнодорожной транспортной системы есть благо, открытие перспектив, абсолютно безответственны", - считает он.

Армянская железнодорожная транспортная сеть, по его словам, является убыточной, даже несмотря на осуществление многомиллионных инвестиций в последние 10 лет. Это обусловлено рядом объективных факторов, в частности, закрытостью этой системы: армянская железнодорожная сеть является "тупиковой", и без транзитной составляющей инвестиционная привлекательность системы довольно низка.

А как же Китай, который, по утверждениям официальных лиц Армении, крайне заинтересован по какой-то непонятной причине в железной дороге Иран-Армения и в армянских железных дорогах в целом? На самом деле, интерес китайских компаний существует лишь в фантазиях ереванских официалов. Коммерчески непривлекательный армянский транзит не станет точкой притяжения для китайских интересов, пока нет хотя бы участка Иран-Армения, а эта дорога, в свою очередь, не может быть построена без китайских инвестиций. Получается замкнутый круг, по которому армянский дорожный проект вертится уже который год.

Непонятно, на что в подобных условиях рассчитывают власти Армении, затевая игры вокруг ЮКЖД. Наверное, на то, что жителям страны понравятся дальние прогулки по шпалам на чистом воздухе.

Зульфугар Ибрагимов