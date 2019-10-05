Позиция нынешних властей Армении является не чем иным как самообманом и введением в заблуждение собственного народа.

Об этом, отвечая на вопрос СМИ, сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает Trend, передает Day.Az.

В ответе на вопрос касательно последнего комментария пресс-службы МИД Армении, где вновь был озвучен тезис об интересах "народа Нагорного-Карабаха", Абдуллаева заявила, что по этому вопросу позиция Азербайджана неоднократно озвучивалась.

"Так, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай" достаточно основательно, четко, ясно и решительно высказался по данному поводу. Позиция же нынешних властей Армении является не чем иным как самообманом и введением в заблуждение собственного народа, однако обмануть международное сообщество невозможно и не получиться. Налицо крайняя необходимость политического руководства Армении во внимательном изучении международных документов, принятых в рамках процесса урегулирования конфликта, а также заявлений сопредседателей МГ ОБСЕ. Ни в одном из документов по урегулированию конфликта в отношении населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана никаким образом не упоминается понятие "народ". В данной связи, хотела бы напомнить, что и в совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, а также в соответствующих договоренностях двух сторон конфликта, на которые ссылается пресс-служба МИД Армении, четко отмечается о необходимости подготовки к миру именно населений. Президент Азербайджана в доступной и ясной форме для всех отметил, что не существует понятия "народ Нагорного-Карабаха", речь идет об азербайджанском и армянском населении данного региона Азербайджана.

Если армянская сторона действительна заинтересована в победе демократии в этом регионе, то Армения, как страна, осуществляющая реальный контроль над оккупированными территориями Азербайджана, должна, в первую очередь, вывести свои войска из этих территорий и не препятствовать возвращению туда насильственно изгнанного азербайджанского населения, что послужит обеспечению его законных и демократических прав", - отметила Абдуллаева.