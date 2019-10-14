Сепаратистам Каталонии вынесен приговор.

Как сообщает ТАСС, каталонские политики, причастные к организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года, приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Такое решение озвучил в понедельник Верховный суд (ВС) Испании.

Часть из 12 проходивших по делу лидеров каталонского сепаратистского движения признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации "Омниум културал" Жорди Куишарт приговорены к девяти годам лишения свободы. Экс-спикер парламента региона Карме Форкадель получила 11 лет и шесть месяцев тюрьмы. Кроме того, проходившим по делу запрещено занимать госдолжности в течение разного периода времени.

Прокуратура Испании просила до 25 лет лишения свободы для каталонских политиков и настаивала на том, чтобы они были осуждены по статье "подстрекательство к бунту". В свою очередь государственная адвокатура, еще одна сторона обвинения на процессе, говорила о менее тяжком преступлении - призыве к мятежу - и просила для подозреваемых до 12 лет тюрьмы.

Ключевое отличие между подстрекательством к мятежу и бунту заключается в том, что первое является преступлением против общественного порядка, в то время как второе - против конституционного строя. Подстрекательство к бунту предполагает наличие открытого и насильственного неповиновения для провозглашения независимости части Испании, пишет ТАСС.

В принципе, то, что произошло в испанской Каталонии два года назад, ничто иное как бунт. Сепаратисты во главе с Пучдемоном призывали к акциям массового неповиновения, в этой области Испании происходили беспорядки, направленные против действующего конституционного строя.

Как бы там ни было, сепаратисты понесут наказание, пусть и недостаточно жесткое для их деяний.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости. 27 октября правительство Каталонии утвердило его итоги. В ответ на это Сенат Испании проголосовал за введение в действие ст. 155 конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы, введя прямое управление Мадрида. В отношении путчистов было возбуждено уголовное дело, в связи с чем глава сепаратистов Карлес Пучдемон сбежал в Бельгию. В настоящее время решается вопрос о выдаче его и ряда других лиц Испании.

Отметим, что Каталония до начала кризиса была процветающим и передовым регионом Испании, на ее долю приходилась четверть производимого страной ВВП. Уровень жизни тут тоже был выше, чем в других областях страны. Огромный доход приносил также туризм. Теперь же богатый регион катится по наклонной, за что каталонцам следует благодарить идеологов сепаратизма.

Все это очень напоминает ситуацию в азербайджанском Нагорном Карабахе до 1988 года. После развязывания Арменией сепаратистского мятежа и войны, этот некогда цветущий и быстро развивающийся регион Азербайджана сегодня находится в разрухе и нищете. Такова судьба любого самопровозглашенного образования, не признающего законы своего государства.

Пример каталонских сепаратистов, несомненно, станет хорошим напоминанием сепаратистам Карабаха о том, что их ждет в недалеком будущем.

Зульфугар Ибрагимов