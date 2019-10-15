Необходимо эффективно использовать потенциал новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом во вторник сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, передает Day.Az.

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