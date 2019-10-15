https://news.day.az/politics/1166158.html Шавкат Мирзиёев: Необходимо эффективно использовать потенциал новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Шавкат Мирзиёев: Необходимо эффективно использовать потенциал новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Необходимо эффективно использовать потенциал новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
Об этом во вторник сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, передает Day.Az.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре