Решение Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в связи с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) вызвано намерением парламента страны адекватно отреагировать на реформы, осуществляемые Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса, председатель Совета печати Афлатун Амашов, передает Day.Az.

По его словам, это также можно понять со слов представителей правящей партии в связи с вынесенным решением.

"Считаю, что с предстоящими внеочередными парламентскими выборами процесс реформ вступит в свою важную фазу. Для успеха этого этапа необходимо заново сформировать парламент. Естественно, важно и омолаживание. И ПЕА руководствуется этим. Президент Ильхам Алиев, как председатель партии, подчеркивал этот момент в своих выступлениях. Он также сообщал, что реформы будут углублены, что молодежь будет выдвигаться в сфере государственного управления. Думаю, решение Политического совета ПЕА будет иметь исключительное значение с этой точки зрения. ПЕА - влиятельный институт, который на протяжении десятилетий осуществляет важную миссию как в политической, так и в общественной жизни страны. Решение партии связано с желанием обновить свой депутатский корпус, а также является важным месседжем обществу. Это образцовый поступок", - сказал Амашов.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Политического совета правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.