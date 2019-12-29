В Армении набирает обороты волна антироссийской истерии. Волна не первая, и, видимо, далеко не последняя. С удивительным упорством армяне продолжают кусать не просто единственную руку, которая их кормит, но и руку, без которой экономика страны довольно быстро схлопнется.



Вера армян в мифы - явление известное. Благодаря идеологам и лжеученым армянское общество мифологизировано до мозга костей. В принципе, мифы имеются у всех народов, но проблема в том, что мифы, порождаемые воспаленным армянским националистическим воображением, возбуждают манию величия и ненависть к другим народам и странам.

В армянских СМИ и соцсетях временами проскальзывали странные намеки на то, что спитакское землетрясение 1988 года было устроено в Армении искусственно. В этот парад бреда включались даже отдельные специалисты, комментировавшие этот миф. Одни доказывали, что это было, другие - что не было. Эти бредни не вызывали ничего кроме смеха, и мы думали, что армянский народ смеется над этим так же, как и его соседи. Но оказалось, что в Армении к версии "расшатывания" Москвой Спитака и Ленинакана (Гюмри) относятся в большинстве очень серьезно. Более того, эту версию насаждают в школах.

Видимо, все гораздо хуже, чем видится со стороны.

Российское издание "Правда.Ру" опубликовало беседу с армянским политологом, востоковедом Каринэ Геворгян, которая как раз коснулась этой темы, говоря об уходе из Армении "русского поля".

"Меня очень интересует, какую пропаганду исподволь или напрямую ведут учителя в армянских школах. Одна из самых распространенных тем, что Москва устроила землетрясение в Спитаке. И это рассказывается детям учителями истории в хороших школах. Вне программ. Но это навязывается. Например, моя внучка попробовала спорить, потому что я специально для нее подготовила аргументы. Я даже обращалась к специалистам. Для подобного взрыва нужно было бы пробурить минимум двухкилометровую шахту. В Армении такой глубины шахт не было и нет. Далее, для этого нужен атомный заряд. Соответственно, тогда было бы заражение и т. п. Но это неопровергаемо, это очень распространено в обществе. Люди верят в то, что Москва специально сделала здесь землетрясение", - сказала в интервью Геворгян, по-видимому, одна из немногих, кто, несмотря на пропаганду, сохранил способность разумно мыслить.

Самое интересное тут не сам факт преступного мифотворчества. Интересно другое: ладно - пропаганда, ладно - националисты, а где разум у масс, позволяющих убедить себя в подобной небылице?

С какой стати России раскачивать Армению? Думается, на этот вопрос у армянского агитпропа есть множество вариантов ответов. Кстати, одна из бредовых версий гласит: Москва устроила гордым армянам землетрясение совместно с азербайджанцами, чтобы не отдавать Армении Карабах.

Ну что тут сказать...

Зульфугар Ибрагимов