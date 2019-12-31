Вооруженные силы Азербайджана в 2019 году выполнили все поставленные перед ними задачи.

Об этом сказал Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

По его словам, была выполнена вся программа боевой и штабной подготовки, которая была запланирована. Проведены учения, результаты которых продемонстрировали высокий уровень подготовки азербайджанской армии. Участники маневров приобрели опыт ведения, планирования боевых действий. Была применена новейшая техника, закупленная Азербайджаном.

"Азербайджан в этом году провел все запланированные крупномасштабные учения. В том числе, прошли международные учения в формате Азербайджан-Турция, Азербайджан-Турция-Грузия. Азербайджанская сторона участвовала также в учениях, проводившихся в рамках НАТО, в миротворческих маневрах. Подготовка наших подразделений оценивалась специалистами НАТО. Отмечу, что миротворческий контингент Азербайджана растет. Сейчас идет разговор о Судане, Сирии, то есть где бы ни поднимался вопрос миротворчества, будут обращения к Азербайджану", - сказал Рамалданов.

По словам полковника запаса, ВС Азербайджана по отдельным специальностям участвовали в маневрах, проводимых в Турции, и прекрасно там себя показали. Азербайджан очень тесно сотрудничает c турецкой стороной в военно-технической сфере и подготовке военных кадров. Наши летчики неоднократно вылетали в Турцию для участия в совместных учениях, турецкие летчики участвовали в учениях азербайджанских ВВС. Также успешно контактировали представители других родов войск. В 2019 году прошли учения военно-морских сил на Каспии, где наши ВМС заняли первое место.

"Азербайджан в этом году занял достойное место в рейтинге самых сильных армий мира. Проводилась проверка по нескольким десяткам параметров. Это очень серьезный анализ, и наши ВС попали в первую 50-ку", - отметил наш собеседник.

Шаир Рамалданов обратил внимание на тот факт, что сегодня 70 процентов личного состава азербайджанской армии составляют контрактники. Это, по его мнению, говорит о том, что армия становится профессиональной.

Коснувшись бравурных заявлений армянских военных чиновников по итогам 2019 года, Рамалданов отметил, что об изменении баланса в пользу Армении в связи с доставкой туда российских Су-30СМ, ЗРК "Тор-М2КМ" и других новых вооружений может говорить только тот, кто не в курсе реальных возможностей Азербайджана. Чтобы убедиться, насколько неверны такие оценки, не нужно обращаться к каким-то сверхмощным видам вооружений. Достаточно сказать, что у Азербайджана гораздо более мощный и современный парк бронемашин, что в условиях такого конфликта, как карабахский, имеет первостепенное значение, считает военный эксперт.

"На вооружении азербайджанской армии имеются современные российские танки Т-90, усовершенствованные БМП-2 и новейшие БМП-3, которых нет у Армении и которыми вооружены ВС России. И это уже не говоря об артиллерийских системах, РСЗО, ракетном вооружении и так далее. Что же касается доставки в Армению Су-30 и радости Никола Пашиняна по этому поводу, то и без этих самолетов ВС нашей страны по парку военной авиации в 5-6 раз превосходят возможности армянской армии. Авиапарк азербайджанских ВВС готов отразить удар вероятного противника и обеспечить господство в небе", - подчеркнул Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева