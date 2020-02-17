Азербайджанская сторона вышла победителем из Мюнхенской встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде, передает Day.Az. Он подчеркнул, что это была крайне важная встреча.

"Ответы Пашиняна не являлись ни чем иным, как пустой риторикой и попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество. Несмотря на то, что премьер Армении не из Карабахского региона Азербайджана, не участвовал в этой войне, после смены режима в Армении в вопросе территориальных претензий страны-агрессора к Азербайджану ничего не изменилось. Премьер страны-агрессора усердно старается навязать мировому сообществу идею создания независимого государства национальным меньшинством, которое проживает в оккупированном азербайджанском регионе. Однако это получается у него крайне неудачно. Если следовать его методике, то тогда в мире должны быть десятки тысяч государств. Пашинян и сам понял, что международная аудитория не верит ему, сказанное им не соответствует ни международному праву, ни здравому мышлению", - сказал Мирзазаде.

Он отметил, что ответ Президента Азербайджана Ильхама Алиева Пашиняну - это ответ привязанного к своей Отчизне, осознающего свою ответственность лидера.

"Президент Ильхам Алиев привел серьезные факты о нарушениях Арменией норм международного права, ущербе, нанесенном страной-агрессором истории и культуре Азербайджана. Глава государства довел до сведения общественности, что Армения ни при каких условиях не будет иметь права на азербайджанские земли. В то же время, Президент Ильхама Алиев подчеркнул, что так называемый режим, силой созданный Арменией в Нагорном Карабахе, не признается ни одним государством в мире, в том числе и Арменией", - уточнил Мирзазаде

Он сообщил, что благодаря выступлению Президента Ильхама Алиева на этой встрече, Азербайджан завоевал очередную победу на политической арене.

"Глава государства в очередной раз довел до мирового сообщества голос правды Азербайджана. Таким образом, Пашинян был вынужден признать горькое поражение. Президент Ильхам Алиев аргументами и фактами, своей логикой разнес в пух и прах пустые доводы Пашиняна. Думаю, что голос Президента Азербайджана услышали и простые армянские граждане. Ведь крайне важно, чтобы они знали о тяжелых последствиях оккупации азербайджанских земель для Армении. Считаю вчерашнее выступление успехом азербайджанской дипломатии, и лично Президента Ильхама Алиева", - подытожил Айдын Мирзазаде.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.