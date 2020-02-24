Известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов очередной сюжет своих расследований посвятил американским биолабораториям в Армении и их угрозе России. "Биологическая угроза из Армении" - это разоблачение Еревана и демонстрация истинного лица "стратегического союзника" Москвы. В то время, как Армения продолжает восприниматься в России как исторический партнер, на ее территории создается биологическое оружие, служащее интересам противников РФ.

Наличие американских биологических лабораторий по всему миру уже давно вызывает тревогу у всего здравомыслящего человечества. Как правило, они распространены в странах так называемого "третьего мира", где негласно проходят под видом борьбы с возможными эпидемиями испытания новых видов бактериологического оружия, разрабатываются новые штаммы болезнетворных бактерий, более того, действующие на отдельные категории людей. То есть разрабатываются смертельные вирусы, действующие, в частности, и по расовому признаку, говорится в фильме Михайлова.

В фильме на основе фактов представлена вся картина, которая не может не беспокоить. В том числе и нас, потому что доступ страны-оккупанта к опасным веществам не может восприниматься философски. Хорошо известно, что в годы войны армянская сторона применяла в Нагорном Карабахе против мирного азербайджанского населения запрещенные в мире фосфорные снаряды.

Первым открыто написал о фосфорном оружии у армянской армии литовский военный журналист Ричардас Лапайтис, после чего начал получать угрозы: "Ты долго не протянешь". Евгению Михайлову тоже не привыкать к угрозам. Тем не менее фильм "Биологическая угроза из Армении" появился на свет.

Зульфугар Ибрагимов