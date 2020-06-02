Армения пытается устроить в Грузии еще один Карабах

Несколько дней назад армянские СМИ с умилением распространили новость о том, как в селе Балхо Ахалкалакского района Грузии двумя подростками был обнаружен хачкар. Шли-шли себе девочки и вдруг нашли этот традиционный опознавательный знак, якобы подтверждающий историческое присутствие армян на той или иной территории. Находка уже была датирована "по первому взгляду" 7-8 веком. Думается, датировка сохранится таковой и "по второму взгляду".

А накануне стало известно, что Армения обратилась в ЮНЕСКО с требованием признать около 450 церквей в Грузии принадлежащими Армянской апостольской церкви...

О том, чем такие недружественные шаги армян могут обернуться и оборачиваются для грузинской стороны, Day.Az рассказал экс-посол Азербайджана в Грузии, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

Не так давно Служба государственной безопасности Грузии опубликовала отчет за 2019 год, где, наряду с попытками подрыва извне отношений Грузии с Азербайджаном и Турцией, особое внимание было уделено процессу "гибридной оккупации" Арменией Грузии. Эта оккупация осуществляется по нескольким направлениям. Первое, конечно, это заселение территории, ее освоение. Этот процесс, как известно, был начат более 200 лет тому назад и осуществлялся примерно параллельно с переселением армян на азербайджанские земли. Он продолжался перманентно. В 1960-70-е годы, а также после прихода к власти Михаила Саакашвили многие армяне в Грузии сменили свои фамилии на грузинские. Это было необходимо, чтобы скрыть истинное число переселившихся армян в период сокращения прироста грузинского населения.

Еще одно направление - выдавливание других народов с освоенной ими территории, так, как это произошло на территории Иреванского ханства (нынешней Республики Армения), в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Во время территориальных конфликтов в Грузии армянами в Абхазии была осуществлена этническая чистка грузин. Так, в 1992-93 годах в Сухуми имела место самая кровавая этническая чистка грузинского населения Абхазии, в результате которой тысячи мирных жителей грузинской национальности были убиты, сотни тысяч стали беженцами и до сих пор не могут вернуться в свои дома, посетить могилы своих предков. Дома грузин армяне захватывали не по одному, а десятками, квартиры в домах - целыми подъездами. По материалам уголовного дела, возбужденного в Грузии, была издана книга о бесчинствах батальона им. Маршала Баграмяна.

Третье направление - создание "следов пребывания армян" на этих землях. Это - создание "хачкаров" и представление их как древних, строительство церквей, установка памятников, оставление "армянских следов" при строительстве, реставрации памятников истории, церквей и т. д.

И, как следствие третьего направления, "гибридной войны" - четвертое, заключающееся в присвоении объектов культуры, религии, истории на основе фальсификации, представления подложных документов, состряпанных армянскими спецслужбами и т.п.

В вышеуказанном документе СГБ Грузии были отмечены элементы и "гибридной", и "информационной" войны.

Все описанные выше процессы сопровождаются информационной поддержкой, которая обеспечивает общественное мнение среди непосвященных в суть происходящего. Издаются карты, книги, публикуются статьи и даются интервью. Каждый армянин сегодня превратился в пропагандиста фальшивой истории. Доходящую до абсурда пропагандистскую информацию, как будто, никто не замечает, а по сути просто не хочет связываться с мстительными людьми.

В этой связи следует отметить, что охота на грузинские церкви армянами ведется давно. Еще в 1968 году некий профессор Паруйр Мурадян в "Вестнике общественных наук АН Арм.ССР" опубликовал статью "Армянская надпись храма Джвари". Храм является гордостью грузинской истории и культуры. В 1995 году директор Ереванского центра исследования "армянской архитектуры" Самвел Карапетян выпустил в Ереване (на армянском языке) карту-справочник "Армянские церкви в Грузии", "обнаружив" в ней 653 "армянских" храма в 40 районах Грузии! Хотя в приложенном к книге списке их всего 638. В 2000 году он опубликовал книгу "Грузинская политика и армянские памятники культуры", представляющую собой "шедевр" фальсификации. В ней азербайджанский и грузинский народы в лице Патриарха Ильи Второго и Шейх-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде названы "разрушителями цивилизации". Естественно имеется в виду "армянская цивилизация". В 2009 году вышеназванный Паруйр Мурадян публикует уже 500-страничную книгу "Армянские церкви в старом Тбилиси".

Достойный ответ этим армянским посягательствам дается грузинским ученым Бондо Арвеладзе в его многочисленных публикациях. Однако этого недостаточно. Его деятельность должна получить большую поддержку и освещение в прессе, необходимо перевести его работы на иностранные языки и распространить их. К противостоянию армянской агрессии должны подключиться другие грузинские ученые, их интеллигенция.

В принципе, как мы видим, армяне на протяжении столетий последовательно проводят свою политику аннексии территорий Южного Кавказа. К сожалению, не всегда они получают достойный отпор от наших грузинских братьев. Мне кажется, что одна из причин, в том, о чем я говорил несколько выше.

Времени не осталось: мы должны объединить наши усилия с Грузией и противостоять этой аннексии. Деликатное, "интеллигентное" молчание Грузии приведет к утрате земель, а в перспективе и государства. К катастрофе...

Лейла Таривердиева