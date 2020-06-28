Руфиз Гонагов: Проведение специальной сессии Генассамблеи ООН против COVID-19 является одним из показателей лидерства и видения главы Азербайджана в глобальном масштабе

Поддержка более 130 стран инициативы Президента Ильхама Алиева по организации специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь демонстрирует уважение и симпатии к Азербайджану и его лидеру.

Об этом сказал в воскресенье Trend председатель Центра исследований международных отношений, доктор философии по политическим наукам Руфиз Гонагов, передает Day.Az.

Гонагов отметил, что проведение специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе против COVID-19 станет одним из показателей глобального лидерства и видения Президента Азербайджана.

"С начала пандемии COVID-19 в мире наша страна под руководством Президента Ильхама Алиева выдвигает необходимые инициативы и предпринимает важные шаги для укрепления международной солидарности в борьбе с коронавирусом на региональном и глобальном уровнях.

К сожалению, на сегодняшний день роль ООН и ее основных органов, Генеральной Ассамблеи и ее Совета Безопасности в системе международных отношений незаметна. Вопреки ожиданиям глобальное лидерство мировых держав и международных организаций не состоялось.

Поддержка этой инициативы Президента Азербайджана со стороны порядка 130 стран ООН, которые также являются членами Движения неприсоединения, еще больше повышает международный авторитет нашей страны.

Единственной страной, выступившей против этой инициативы, стала Армения. В этом вновь проявилась лицемерная и агрессивная сущность этой страны, которая выступает против солидарности и единства в мире.

Думаю, что в ближайшее время другие государства-члены ООН также будут проинформированы об этом, и сессия будет вскоре организована", - сказал он.