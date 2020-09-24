https://news.day.az/politics/1273512.html Раскрыта разведывательная сеть армян - СОЦСЕТИ - ФОТОФАКТЫ
Раскрыта разведывательная сеть армян - СОЦСЕТИ - ФОТОФАКТЫ
Армяне, регистрируя в социальных сетях фейковые профили, распространяют ложную информацию и осуществляют против Азербайджана разведывательно-провокационную деятельность.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет вашему вниманию кадры, демонстрирующие очередные фальсификации армян.
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