Раскрыта разведывательная сеть армян

Армяне, регистрируя в социальных сетях фейковые профили, распространяют ложную информацию и осуществляют против Азербайджана разведывательно-провокационную деятельность.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вашему вниманию кадры, демонстрирующие очередные фальсификации армян.