Никол Пашинян стал непрошеным гостем даже в Армении

Премьеру Армении Николу Пашиняну все труднее выполнять функции главы государства. Любое его появление на публике приводит к скандалу и еще большему раздражению в обществе. В субботу полиции пришлось применять силу, чтобы Пашинян мог возложить цветы на военном кладбище, а в понедельник армянскому премьеру предстоит еще более деликатная задача - поездка на юг страны. Жители этого региона привыкли, что азербайджанские позиции находятся в 70 км, а то и в 100 км от их населенных пунктов, а теперь границу проводят буквально по окраинам их городов и сел.

В понедельник в Армении истекает трехдневный траур по погибшим в Нагорном Карабахе. За это время различные армянские политики стремились посетить ереванское военное кладбище Ераблур, где появились сотни свежих могил. Однако тяжелый политический кризис, который переживает страна, давал знать о себе и там - люди спорили, кто имеет право посетить мемориальный комплекс, а кто нет, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

Оппозиционеры провели шествие от памятника Гарегину Ндже до Ераблура еще до официального траура - 18 декабря. В нем участвовали около 10 тыс. человек, которые несли свечи, факелы и фотографии погибших.

Новость о том, что в первый день траура кладбище посетит Никол Пашинян, вызвало серьезные волнения. Еще утром противники премьера выстроились возле Ераблура, заявляя, что "предатель Никол", не имеет право приходить туда, где похоронены герои войны. Сам Пашинян отступать не захотел, и тогда полиция, применив силу, организовала коридор, по которому глава правительства сумел пройти на кладбище. Он тоже был не один, а со сторонниками, но многие оппозиционные СМИ утверждали: их собрали за счет административного ресурса.

Визит Никола Пашиняна в Ераблур стал для оппозиции новым поводом требовать его отставки.

Как заявил один из лидеров партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, уже прославившийся громкими антиправительственными высказываниями, армянский премьер использовал траур в политических целях и со вторника, 22 декабря, оппозиция планирует начать всеобщую забастовку, чтобы добиться его отставки. Отметим, что армянские оппозиционеры уже объявляли Николу Пашиняну ультиматум, также до вторника, 7 декабря. Но этот рубеж он успешно переступил, заявив, что не уйдет в отставку без соответствующего "волеизъявления народа".

В понедельник, 21 декабря, Никол Пашинян вновь отправится туда, где ему не очень рады,- в Сюникскую область. Этот регион на юге страны до недавнего времени граничил с Азербайджаном только на западе - там расположена Нахчыванская Автономная Республика. Восточная же граница региона была весьма формальной - за ней находился Нагорный Карабах.

Однако еще в октябре азербайджанские войска вошли в Зангеланский район, примыкающий к Сюникской области, а сейчас там происходит демаркация - по советским административным границам. Согласно им, дорога между городами Горис и Капан несколько раз заходит на азербайджанскую территорию. Попадает туда и часть капанского аэропорта, построенного еще в советское время.

Теперь безопасное движение по трассе будут обеспечивать российские пограничники, размещенные в Армении еще до войны.

"В ближайшие дни будут предоставлены дополнительные разъяснения",- заявили в Минобороны Армении, подразумевая, что вечно напряженная ситуация сохраняться не будет. Успокаивал своих избирателей и сам Никол Пашинян. "Хочу повторить, что мы не уступили ни один миллиметр Сюникской области, как не уступили ни один миллиметр земли Республики Армения в целом. Вы можете быть уверены в этом, и любые утверждения об обратном просто не соответствуют действительности",- заявил он, собираясь в регион. Однако если губернатор Сюникской области Меликсет Погосян, член правящего блока "Мой шаг", и сохраняет лояльность к премьеру, то мэры местных городов не стали скрывать, что совсем не рады гостю. "Сегодня ты своими руками подарил врагу историческую землю, которую держали кровью, отдал турку наши поселения. В нескольких метрах от Воротана (приграничное село.- "Ъ") должен встать азербайджанец. С каким сердцем воротанец должен продолжать жить и созидать? - обратился к Николу Пашиняну на своей странице в Facebook мэр Гориса Аруш Арушанян.- Ты говорил, что границы безопасны. Завтра ты собираешься проехать по "безопасной" дороге до Капана и поздороваться за руку со стоящим вдоль нее врагом".