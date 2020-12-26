Израиль готов восстанавливать освобожденные земли вместе с Азербайджаном

Вторая карабахская война, которую мы называем Отечественной, показала, кто на самом деле является другом Азербайджана. Есть такие "друзья", которые даже не поздравили Баку с победой. А есть такие, как Израиль, кто с первого до последнего дня войны поддерживал Азербайджан в его справедливой борьбе за свою территориальную целостность.

Когда мы говорим о поддержке, под этим совсем не обязательно подразумевать отправку армии и бронетехники. Но поддержка Израиля ощущалась и на поле боя, и в тылу. Израильское современное вооружение било точно в цель, а моральная и горячая поддержка этой страны на всех уровнях - от правительства до бывших бакинцев - сыграла не меньшую роль, чем "Хароп" и "Скайстрайкер".

Израиль продемонстрировал солидарность с Азербайджаном в дни войны. А какой может быть его поддержка в дни мира?

Как сказал в беседе с Day.Az израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель, тяжелая война за освобождение Карабаха позади. Наступил долгожданный мир, и Президент Ильхам Алиев очень правильно и благородно пригласил к участию в восстановлении этих разрушенных территорий именно друзей Азербайджана. Те страны, которые проявили себя как союзники, как близкие друзья, не остались в стороне, всячески поддерживали Азербайджан в самый тяжелый для него период. Среди этих стран был и Израиль. Он находился рядом с Азербайджаном всю войну.

"Многие страны Европы, которые постоянно критиковали Баку, выступали на стороне Еревана и даже открыто поддерживали сепаратистов, надеялись, что их поведение и риторика будут забыты и ни на что не повлияют. Им хватило наглости после войны предлагать свои услуги и товары Азербайджану. И надо отдать должное официальному Баку, который отверг такой подход как неприемлемый, беспринципный и подлый и отдал предпочтение тем, кто является действительно друзьями и союзниками Азербайджана, кто проверен в беде и в войне. В этом - благородство и благодарность Президента Азербайджана и Азербайджанского государства", - сказал наш собеседник.

По словам израильского политолога, одной из основных проблем сегодня является проблема разминирования. На освобожденных территориях оккупантами оставлено до миллиона мин. Если использовать конвенциональные методики разминирования, которые известны сейчас, то этот процесс может занять до 15 лет. Это неприемлемо, потому что за это время будут погибать от мин мирные жители, ведь там реально заминировано все - все дороги, кладбища, детские площадки и так далее.

Израиль, подчеркнул Михаил Финкель, обладает самыми современными технологиями разминирования, которые позволят за год разминировать весь регион. А после того, как Карабах станет безопасным для гражданского населения, Израиль, конечно же, с радостью примет участие в восстановлении этих земель.

Говоря о сферах сотрудничества, наш собеседник отметил, что израильские компании могут участвовать в организации на этих плодородных землях сельскохозяйственного бизнеса.

"Мы являемся передовой страной в этой сфере. Мы можем построить там заводы по искусственному разведению рыбы, которые будут приносить огромную прибыль. Мы можем представить технологии в этой области, которых нет больше нигде в мире, и сделаем это с радостью. Мы готовы помочь в создании предприятий, которые обеспечат местному населению занятость, а государству - прибыль. Есть также возможности для совместных проектов по животноводству на освобожденных территориях Азербайджана. Не могу не похвастаться - выведенная в Израиле порода коров дает самый высокий удой в мире. У нас также есть уникальные технологии по выращиванию птиц. Все это очень экономичные предприятия, которые недорого стоят, но дают огромную экономическую отдачу", - сказал Финкель.

Израиль также может предложить организацию фармацевтических предприятий, особо чистых с точки зрения экологии, отметил политолог. Они не будут загрязнять уникальную природу Карабаха и при этом будут очень полезны и эффективны.

Существуют также возможности для создания на освобожденных землях совместных предприятий в сфере высоких технологий. Наши страны могут совместно создавать различные уникальные технологии в области кибербезопасности, общей безопасности, армейские технологии. Все это можно и даже необходимо делать вместе, считает израильский эксперт.

"Мы готовы делиться всем этим опытом, вместе работать. И я предвижу колоссальное сотрудничество Азербайджана и Израиля во всех отраслях бизнеса на благо наших стран и наших народов", - заключил Михаил Финкель.

Лейла Таривердиева