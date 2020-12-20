Президент Ильхам Алиев предложил уникальную форму сотрудничества

Азербайджан готовится к грандиозной созидательной программе восстановления освобожденных территорий. Это проект, который, судя по заявлению Президента Ильхама Алиева, прозвучавшему на саммите СНГ, Баку планирует превратить в стройку регионального и даже еще более широкого масштаба.

Выступая на заседании Совета глав государств СНГ, азербайджанский лидер отметил, что Азербайджан привлекает к этой работе дружественные страны.

Уже заключен контракт с турецкой компанией. А на днях подписан договор с Италией по сотрудничеству в рамках создания энергетической инфраструктуры Карабаха. Итальянская компания "Ansaldo Energia" обеспечит оборудованиями 4 подстанции, которые будут построены в освобожденных Агдамском, Физулинском, Кельбаджарском и Губадлинском районах. На этих территориях оккупантами разрушена вся инфраструктура, и для возвращения жизни на эти земли необходимо создать соответствующие условия. Ведь возрождение городов без энергетического их обеспечения будет проблематичным.

Азербайджан - страна, которая всегда выступала и выступает за кооперацию. Особенности менталитета азербайджанского народа и политики, проводимой руководством страны, не допускают замыкания в себе. Поэтому Баку сегодня приглашает всех своих друзей принять участие в возрождении Карабаха, тридцать лет разрушавшегося армянскими оккупантами. Восстановительная программа может стать настоящей стройкой века, площадкой сотрудничества, которое в конечном итоге всегда ведет к миру и интеграции. Тут можно инициативу Президента Азербайджана назвать даже миротворческой.

"Я хотел бы воспользоваться возможностью обратиться к главам государств стран, с которыми Азербайджан поддерживает дружественные отношения, чтобы их компании тоже активно участвовали в этих проектах как подрядчики. Финансировать восстановительные работы мы будем сами за свои средства. Но мы хотим, чтобы к восстановлению наших городов и сел были привлечены компании из дружественных стран, и с тем, чтобы и они могли осуществлять эти проекты, и с тем, чтобы продемонстрировать солидарность, потому что мы, безусловно, восстановим все города, мы возродим Карабах и сделаем его одним из самых развитых регионов мира", - обратился к коллегам по СНГ Президент Ильхам Алиев.

Напомним, что после Великой отечественной войны, разрушенные советские города восстанавливали всем Союзом. СССР также помогал поднимать сравненные с землей немецкими бомбежками города Польши. Кооперация после больших войн - явление естественное, когда речь идет о дружественном пространстве. Страны СНГ - это, как известно, бывшие советские республики, имевшие в своей истории подобный опыт. Та же Беларусь, сильно пострадавшая в годы ВОВ.

Конечно, сегодня мы все независимы, проводим собственную политику и имеем собственные интересы. Но, как показало время, сотрудничество является определяющим фактором благополучия на том или ином политическом или экономическом пространстве. Но сотрудничество искреннее, а не по принуждению, и преследующее благие цели.

Может ли быть цель прекраснее, чем возрождение к жизни городов?

Следует подчеркнуть: Азербайджан не обращается за помощью, он приглашает к сотрудничеству. Он имеет все возможности осуществить этот гигантский и дорогостоящий проект без чьей-либо помощи. Он не просит ни у кого денег и подарков. Он приглашает своих друзей и партнеров принять участие в осуществлении этой прекрасной созидательной задачи в качестве подрядчиков. То есть компании этих стран приглашают заработать.

Программа восстановления Карабаха может стать большим событием в региональном и даже мировом масштабе. В современном мире такого, пожалуй, еще не было - чтобы страна своими силами освободила свои земли после тридцатилетней оккупации, а потом превратила их в площадку международной кооперации, причем, подчеркнем, не на гуманитарные подачки, а на собственные средства.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов:

"По всем инвестиционным проектам, которые предусматриваются на освобожденных от армянской оккупации территориях, Азербайджан берет всю финансовую нагрузку на себя, рассчитывая только на свои экономические возможности. Благо такой потенциал у нашей страны имеется.

Считаю, что основной посыл данного заявления президента заключается в первую очередь в том, что мы призываем к превращению нашего региона в целом в регион стабильности и развития с участием многих стран. К сожалению, в последние десятилетия наш регион был регионом дезинтеграции и сепаратизма, но сегодня из уст главы государства прозвучал фактический призыв о том, что страны СНГ, друзья Азербайджана должны вместе участвовать в процессе восстановления и развития региона. Президент Азербайджана дал понять, что путем сотрудничества и взаимодействия постсоветское пространство может превратиться в регион устойчивого и опережающего развития.

Это одна сторона призыва главы Азербайджана, в котором есть и политический посыл, и экономическая составляющая.

Тут есть еще и другой момент, связанный непосредственно с экономическим развитием, потому что, безусловно, Азербайджан имеет большой потенциал для экономического роста, но надо иметь в виду, что те задачи, которые стоят перед нашей страной в плане восстановления освобожденных от оккупации территорий, имеют и международное значение.

Понятно, что Азербайджан сам, опираясь на собственный инвестиционный потенциал, в состоянии самостоятельно реализовать все проекты, импортируя только технологии. Но здесь речь идет не только о развитии каких-то территорий внутри Азербайджана, но также о стабильности и развитии региона в целом.

В первую очередь, нашему региону нужна экономическая интеграция, укрепление экономических связей, кооперации, технологических цепочек. К сожалению, постсоветское пространство превратилось в сырьевую базу для передовых с точки зрения экономического развития стран и регионов. Тот высокий уровень взаимодействия, который имелся между республиками в прежние времена, был полностью разрушен, и в условиях современной экономики невозможно даже крупной стране, за небольшим исключением, справиться в одиночку. Только вместе можно привнести в регион устойчивое экономическое развитие.

Освобожденные от армянской оккупации территории являются той площадкой, где эта кооперация возможна. Мы можем привлекать подрядчиков из дружественных Азербайджану стран ближнего и дальнего зарубежья. Это, в первую очередь, Россия, Беларусь, страны Центральной Азии. Как отметил Президент Ильхам Алиев, уже заключены подрядные договора с компаниями Турции и Италии.

Превращение постсоветского пространства в пространство сотрудничества, укрепление гуманитарного диалога, углубление экономической интеграции - это ключ к устойчивому экономическому развитию всего нашего региона. Для этого, повторюсь, есть большой потенциал и все возможности".

Так что друзьям Азербайджана стоит прислушаться к словам Президента Ильхама Алиева и подключиться к этой грандиозной работе. Ведь, внеся свою лепту в возрождение Карабаха, они внесут свою лепту в прочный мир. Поработав вместе на этой прекрасной земле, этим странам, возможно, станет проще понимать друг друга.

Итак, стройка века объявлена, и каждому, кто готов быть солидарен с Азербайджаном, двери открыты. За Азербайджаном будущее этого региона, кто поймет это - выиграет.

Лейла Таривердиева