https://news.day.az/politics/1299481.html Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции
18 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава нашего государства выступил на заседании.
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