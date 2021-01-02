2020 год стал годом торжества азербайджано-турецкого братства

Говоря о том, чем ему запомнился 2020-й год, каждый житель нашей страны, в первую очередь назовет великую Победу, восстановление территориальной целостности Азербайджана. Этой победы мы ждали почти тридцать лет. Азербайджан удивил весь мир, показав войну XXI века и доказав, что оккупация не имеет срока давности. А еще он показал, каким бывает истинное братство.

Отношения между Азербайджаном и Турцией это феномен. В современном мире трудно найти им аналог. Невозможно переоценить роль, которую сыграло это братство в разгроме армянских оккупантов. Поддержку братской страны мы ощущали во всем - от ставших кошмаром для армян легендарных "Байрактаров" до четкой работы турецких журналистов, сделавших много для донесения правды об этой войне до мировой общественности. Турецкие солдаты не воевали, но воевало турецкое оружие. Военно-техническая, политическая, дипломатическая, моральная поддержка турецкой стороны, личное внимание со стороны Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, усилия других официальных лиц братской страны сыграли незаменимую роль в обеспечении интересов Азербайджана в международной атмосфере, сложившейся вокруг второй карабахской войны.

10 декабря в Баку прошел Парад Победы, и на трибуне наряду с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым присутствовал и турецкий лидер. Этот факт продемонстрировал всему миру единство Баку и Анкары и вызвал долгоиграющие дискуссии в стане недругов наших стран, которые не утихают до сих пор.

Взаимодействие Азербайджана и Турции имеет множество аспектов, однако 2020-й год, можно сказать, прошел под знаком военного сотрудничества. В июле-августе состоялись совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран. Отрабатывавшиеся на маневрах сценарии освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана во многом были применены в реальных боях 44-дневной войны. Не случайно военные специалисты отмечали, что в этот раз на азербайджано-турецких учениях отрабатывается сценарий восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Победа над армянскими агрессорами, несомненно, стала важнейшей вехой в двусторонних отношениях в 2020 году. Тем не менее, не будем забывать и о других аспектах. Азербайджан и Турция стали инициаторами новой платформы сотрудничества в нашем регионе, о которой заявили на пресс-конференции после Парада Победы два президента. Нашими странами незадолго до конца года был подписан ряд важных двусторонних документов. Одним из важных событий в контексте азербайджано-турецких отношений в 2020 году стало подписание между сторонами соглашения, регулирующего взаимные поездки только с удостоверением личности.

Чрезвычайно важны также решения, касающиеся роли Турции в постконфликтный период. Турция будет стоять на страже интересов Азербайджана, участвуя в работе мониторингового центра, создающегося для контроля за соблюдением условий трехстороннего заявления от 10 ноября. Турецкие специалисты примут участие в процессе разминирования, а компании сыграют большую роль в восстановлении освобожденных территорий. Первый контракт с турецкой компанией уже подписан - на строительство дороги в Шушу.

"2020 год стал огромным скачком в турецко-азербайджанском сотрудничестве. Это сотрудничество больше, чем обычное партнерство. Это братство, какое бывает в одной семье", - сказал в беседе с Day.Az известный турецкий политолог, историк и публицист Мехмет Перинчек.

По словам Перинчека, это сотрудничество помогло Аз6ербайджану обеспечить свою территориальную целостность. Конечно, в этой победе главную роль сыграли азербайджанский народ, азербайджанская армия, руководство Азербайджана. Но сотрудничество между нашими странами оказало этой победе большую помощь.

"Турция и Азербайджан давно и плодотворно сотрудничают в сфере о бороны. Совместные учения, проведенные летом минувшего года, можно назвать подготовкой к освободительной войне Азербайджана. хочу подчеркнуть - они стали совместной подготовкой наших вооруженных сил к этой победе. Можно добавить и помощь Турции Азербайджану в сфере военных технологий. Особую роль в освободительной войне азербайджанского народа сыграли турецкие беспилотики. Даже карабахские сепаратисты признали преимущество турецкого вооружения. Турция помогла Азербайджану и на дипломатической арене. И, конечно же, была огромная моральная поддержка с турецкой стороны", - сказал турецкий политолог.

Перинчек подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном выгодно не только им самим, но и всем региональным странам. Это партнерство, братство обеспечивало реальный мир и стабильность в регионе. Предложенная президентами двух стран платформа сотрудничества может помочь установить долгосрочный мир и стабильность, экономическое развитие на Южном Кавказе. Так что братство Баку и Анкары выгодно и Еревану, считает наш собеседник. Потому что оно дает Армении шанс на мир с соседями, и мы надеемся, армянская сторона воспользуется этим шансом.

"Эта платформа поможет Армении развиваться, преодолевать экономические проблемы. Так что братство между Баку и Анкарой, повторюсь, выгодно региональным странам и в том числе Армении. Наше братство обеспечивает также интеграцию тюркского мира, которая будет происходить в сотрудничестве с евразийскими державами - Китаем и Россией.

Одним словом, 2020 год стал годом торжества азербайджано-турецкого братства, а 2021 станет годом реализации масштабных совместных проектов в сфере экономики, энергетики, сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также обеспечения мира и стабильности в регионе. Все должны знать, что наше военное сотрудничество не направлено против других стран. Это сотрудничество во имя мира и стабильности", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева