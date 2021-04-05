https://news.day.az/politics/1331352.html Президент Ильхам Алиев: Мы продолжим поддерживать наших граждан, занятых в сельском хозяйстве
Президент Ильхам Алиев: Мы продолжим поддерживать наших граждан, занятых в сельском хозяйстве
Мы продолжим поддерживать наших граждан, занятых в сельском хозяйстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время приема в формате видеоконференции новоназначенного председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Заура Микаилова.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре