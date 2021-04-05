Президент Ильхам Алиев: Мы продолжим поддерживать наших граждан, занятых в сельском хозяйстве

Мы продолжим поддерживать наших граждан, занятых в сельском хозяйстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время приема в формате видеоконференции новоназначенного председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Заура Микаилова.

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