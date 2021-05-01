https://news.day.az/politics/1339046.html Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова
Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова, сообщает Day.Az.
"Глубоко огорчен известием о кончине министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова. Пусть Всевышний упокоит его душу. Выражаю соболезнования его семье и всем азербайджанским братьям", - написал Чавушоглу в Twitter.
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