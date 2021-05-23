Новые похождения «непобедимых»: где еще найдут армянских дезертиров?

Эхо 44-ной войны еще долго будет звучать в Армении. Тамошнему населению уже пришлось признать, что на протяжении очень долгого времени им красочно и заботливо вешали лапшу на уши, рассказывая о "непобедимости" армянской армии. Столкновение с реальностью, помнится, было очень болезненным. Многие армяне, не только проживающие в РА, до последнего момента верили официальной пропаганде, которая ратовала о таком количестве "уничтоженной" азербайджанской военной техники, что ею можно было вооружить все страны-члены НАТО.

А потом, когда выяснилось, что наступила череда бесконечных "тактических отступлений", началась истерика, проклятия в адрес лгунов, которые, замечу, преспокойно ушли с занимаемых должностей. И никто условному Арцруну ничего не сделал. Впрочем, даже если бы их публично выпороли в центре Еревана, это никак бы не сказалось на итогах войны. В ходе которой потомки тех, чьи танцы якобы заставляли едва ли не прятаться под кровать великих полководцев древности, бежали с поля боя со скоростью, которая не снилась и Усейну Болту.

Очередная "группа в полосатых купальниках",, по данным армянской прессы, обнаружилась в Иране. Говоря конкретнее, по достоверным сведениям газеты "Грапарак", на территории Ирана находятся 160 армянских военнослужащих. Данное издание уточняет, что одним из поводов для недавнего прибытия в Армению высокопоставленных иранских военных чиновников стало обсуждение вопросов, связанных с возвращением армянских солдат.

Высказалась на эту тему и депутат армянского парламента от ППА Наира Зограбян. По ее словам, уже долгое время многие родители пропавших без вести передают ей информацию о достоверных сведениях, даже телефонных звонках о том, что их сыновья в дни войны в районе Джабраила, пересекли государственную границу с Ираном, где были взяты в плен. Особо веселящим было то, что написал все то же издание "Грапарак".

"Нам также сообщили, что для возвращения армянских военнослужащих Иран якобы выдвинули определенные предусловия, фактически, пример Азербайджана заразителен, и они также пытаются воспользоваться наличием у себя пленных", указывает данное СМИ. В общем, нашли таки "повод" вспомнить о своих диверсантах, которые были обезврежены в декабре прошлого года в Ходжавендском районе Азербайджана, то есть спустя месяц после окончания войны и подписанного заявления. Они успели убить четырех военнослужащих азербайджанской армии и одного гражданского. За что и привлечены к уголовной ответственности.

Мировое армянство сейчас нажимает на все кнопки, дергает за ниточки , приводя в действие всех прикормленных политиков из разных стран, требуя отпустить убийц и диверсантов. До требований наградить их выдать земельные наделы и беспроцентные кредиты еще не дошло, но все это уже выглядит смешно и цинично. Но во теперь, когда 160 армянских военнослужащих обнаружено еще и в Иране, дело обретает совсем уже анекдотический формат.

Жду теперь резолюций Европарламента с требованием освобождения Ираном армянских дезертиров. Да, именно дезертиров. Все попытки избегать этого слова с армянской стороны выглядят кокетством старой девы. Дезертировали, как ни крути, "непобедимые", при виде наступающей азербайджанской армии. В Иране их, ясное дело, в плен взяли. А что положено делать с солдатами другой страны, которые пересекли твою границу? Не медали же "За отвагу" им раздавать.

Так что, Европарламент вполне может "выразить серьезную озабоченность". А заодно и президент Франции Эммануэль Макрон может в соцсети какой-нибудь пост на армянском языке написать по этому поводу. Мол, "мысленно с вами, грузите апельсины бочками". Да, Иран не европейская страна и резолюции Европарламента ей по боку. Как и посты Макрона. Но, когда здравый смысл был преградой для осуществления выкрутасов со стороны симпатиков Армении?!

Тут, главное, выразить возмущение всем сразу. Это я к тому, что по армянским же официальным данным, количество дезертиров с их стороны в ходе 44-дневной войны составляло 10.000 человек. Так что, определенная часть "непобедимых" вполне могла убежать в Грузию. Была бы возможность, убежала бы и в Турцию, но тут , как в анекдоте, вариантов нет. В общем, молва об армянских военнослужащих, как о больших специалистах по массовому бегству с поля боя, уже ходит по миру. Такое вот эхо войны. Которое звенит в ушах самих армян, заставляя их признавать, что или врали Страбон, Геродот и Плиний-младший или вся эта ахинея, на которой воспитывались поколения армян, годна только в качестве застольного анекдота.

Акпер Гасанов